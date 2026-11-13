Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng thôi đại biểu Quốc hội

Theo thông báo phát đi từ Văn phòng Quốc hội, chiều 13.11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI sẽ thôi đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: QUOCHOI

Căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết 52 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng 58 tuổi, quê Nghệ An, được công nhận học vị tiến sĩ kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa vào năm 1996, được phong hàm Phó giáo sư năm 2012.

Tháng 11.2025, ông Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời điểm này, ông Hùng được đánh giá là người có năng lực, có kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng, có sự gắn bó, uy tín với cộng đồng doanh nghiệp…; là người quan trọng mà VCCI rất cần trong tương lai.

Trước khi đến VCCI, ông Hùng từng có thời gian dài gắn bó với Bộ KH-ĐT (cũ). Từ tháng 9.2018 đến 2.2025, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 3.2025, ông Hùng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, đảm nhận các nhiệm vụ xây dựng chính sách và chỉ đạo thực hiện chính sách thuộc mảng pháp chế, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm xã hội, tạp chí, xuất bản và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu. Với việc ông Hùng được phê chuẩn cho thôi đại biểu, Quốc hội hiện còn 499 đại biểu.