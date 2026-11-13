Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp, bổ sung nội dung về nhân sự

Chiều 13.11, với 444/444 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội quyết định điều chỉnh bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2, khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên làm việc ngày 13.11 ẢNH: QUOCHOI.VN

Theo tờ trình do Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày trước đó, có 2 nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho phép bổ sung.

Một là nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, tiến hành vào chiều cùng ngày, 13.11.

Hai là chuyển việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ từ quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp thành xem xét, thông qua nghị quyết của Quốc hội, dự kiến bố trí vào chiều 21.11.

Chiều nay cũng là buổi làm việc cuối cùng của đợt 1 kỳ họp thứ 2.

Cùng với nội dung nhân sự vừa bổ sung, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thương mại, luật Cạnh tranh, luật Quản lý ngoại thương, luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035; điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Đợt 2 của kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 20 và 21.11.

Trong đợt này, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều dự án luật như: luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), luật Luật sư (sửa đổi), luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra còn có bộ luật Hình sự (sửa đổi), Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành bộ luật Hình sự (sửa đổi), luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)…