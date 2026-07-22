Chủ tịch Vĩnh Long: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển





Chiều 22.7, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 2 công ty vốn nước ngoài ở Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) nhân kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2026).

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (bìa trái) cùng ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, tặng hoa và quà cho các doanh nghiệp nhân kỷ niệm 97 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

ảnh: nam long

Tại các nơi đến, đoàn công tác nghe lãnh đạo Công ty TNHH Công nghiệp Towa – Chi nhánh Southern Star và Công ty TNHH BoHsing báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, hoạt động chăm lo người lao động và công tác công đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của hai doanh nghiệp trong giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách, thực hiện an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (thứ 5 từ phải qua), cùng ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, tặng quà cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh: nam long

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Vĩnh Long luôn đồng hành, cam kết cùng các sở ngành tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, đoàn công tác trao hoa chúc mừng 2 doanh nghiệp và tặng 100 suất quà cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.