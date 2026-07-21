Ngăn chặn 39 thanh thiếu niên phóng nhanh, nẹt pô gây náo loạn giữa đêm

Ngày 21.7, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang xác minh, xử lý 39 thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, rú ga gây mất an toàn giao thông tại địa phương.

Những thanh thiếu niên có hành vi chạy xe tốc độ cao, nẹt pô bị bắt giữ cùng phương tiện ẢNH: CTV

Theo đó, đêm 20.7, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện 2 nhóm gồm 39 thanh thiếu niên điều khiển 20 xe mô tô, xe gắn máy tụ tập, rú ga, nẹt pô trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Đáng (thuộc phường Trà Vinh và các phường lân cận của tỉnh Vĩnh Long). Vụ việc gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Khi phát hiện CSGT, nhiều thanh thiếu niên trong 2 nhóm liền bỏ chạy với tốc độ cao. CSGT đã nhanh chóng bố trí lực lượng chốt chặn, bắt giữ và lập biên bản 20 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 phương tiện và 15 giấy đăng ký xe.

Các thanh thiếu niên này có các hành vi vi phạm gồm: vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, chưa đủ tuổi điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện, tự ý thay đổi kết cấu xe, thiếu gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng, bộ phận giảm thanh, không có giấy đăng ký xe...

Hiện vụ chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất trật tự được Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.