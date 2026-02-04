Chủ tiệm vàng Hoàn Huế bị đề nghị 12-13 năm tù, buộc nộp lại 680 tỉ

Chiều 4.2, sau gần 1 ngày làm việc, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo liên quan đến đường dây buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam có quy mô cực lớn.

Bị cáo Trần Thị Hoàn (giữa), chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế ẢNH: PHÚC BÌNH

Đề nghị phạt tù, nộp lại ngàn tỉ

8 bị cáo bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạm tội buôn lậu. Trong đó, Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (địa chỉ ở P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị đề nghị 12 - 13 năm tù; Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, 11 - 12 năm tù. 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế, hoặc lao động tự do, bị đề nghị từ 18 tháng đến 7 năm tù, về cùng tội danh.

3 bị cáo còn lại thuộc Công ty Vàng Việt Nam, gồm: Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng, từ 18 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện viện kiểm sát còn đề nghị tòa buộc 2 bị cáo Hoàn và Hải nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Trong đó, Hoàn phải chịu trách nhiệm về 309 kg vàng, tương đương hơn 680 tỉ đồng thời điểm phạm tội (tháng 10.2024), Hải phải nộp 528 tỉ đồng, quy đổi từ 237 kg vàng.

Theo cáo buộc, lợi dụng bối cảnh chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, nhu cầu mua vàng lại đang rất lớn, Trần Thị Hoàn cùng các đồng phạm buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá 1.208 tỉ đồng.

Để "tuồn" vàng về nước, đối tác của Hoàn thường thuê người đang cư trú tại Trung Quốc vận chuyển qua biên giới, rồi mang đến tiệm vàng của Hoàn giao hàng. Thủ đoạn được sử dụng là giấu vàng vào trong giày, hoặc quấn quanh người, hòng không bị soi chiếu khi đi qua cửa khẩu.

Sau khi nhận vàng, Hoàn chỉ đạo nhân viên dùng đèn khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa, cắt nhỏ, bán cho khách hàng nhằm hưởng lợi.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng

Tại bản luận tội, viện kiểm sát nhận định thị trường vàng trong nước thời gian qua có những diễn biến nóng, chưa bao giờ xuất hiện. Để mua được một lượng vàng, người dân phải xếp hàng đặt chỗ, chen lấn, xô đẩy. Có thời điểm, vàng trở thành mặt hàng khan hiếm ảo, đẩy giá cả leo thang.

Lợi dụng bối cảnh này, nhiều người đã đầu cơ gom hàng, tìm mọi cách móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để thực hiện hành vi buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp đưa vào trong nước để chế tác, bán kiếm lời.

Trong vụ án này, các bị cáo đã lợi dụng sơ hở, bất cập trong quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời lợi dụng các chính sách tạo điều kiện cho cư dân biên giới đi lại giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, mỗi lần đi qua cửa khẩu, các cơ quan chức năng như hải quan, biên phòng chủ yếu chỉ kiểm tra kiểm soát hàng, ít kiểm tra với người qua lại mà chỉ cần đăng ký vào sổ theo dõi.

Các bị cáo cũng lợi dụng địa hình có nhiều đường mòn lối mở, nhiều kênh rạch sông ngòi đi lại; móc nối, thỏa thuận với một số người Trung Quốc và một số chủ vàng trong nước để mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển rồi gia công, xóa dấu vết…

Đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh, Đảng, Nhà hết sức quan tâm và chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo ra một thị trường vàng ổn định và minh bạch. Các cơ quan chức năng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, đường dây này là một ví dụ điển hình.

Trong số các bị cáo, nhiều người có hiểu biết pháp luật và kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán vàng, nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp thực hiện hành vi phạm pháp.

Sai phạm của nhóm này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý điều hành, tạo dư luận xấu… nên cần một bản án nghiêm khắc.