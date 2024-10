Chủ tiệm vàng lên chức bà sui ở tuổi 38, dân mạng khen 'trẻ như cô dâu'

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip tại lễ ăn hỏi của một cặp đôi ở Trà Vinh. Mẹ chồng trẻ trung, lên chức bà sui ở tuổi 38. Dù hơn con dâu 18 tuổi nhưng nhiều người nhầm tưởng mẹ chồng là nhân vật chính trong đám cưới hoặc hai chị em. Không chỉ gây "sốt" mạng về ngoại hình của mẹ chồng, đám cưới của cặp đôi còn khiến nhiều người trầm trồ khi có quà cưới "khủng".

Theo lời MC tại lễ ăn hỏi, mẹ chồng trao 26 cây vàng, 200 triệu tiền mặt, nhẫn kim cương. Cô dâu đeo vàng cưới trĩu cổ, dân mạng nhiệt tình "xin vía".



Chị Lanh (áo hồng) khiến nhiều người trầm trồ vì quá trẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản Ngọc Mai bình luận: "38 tuổi người ta mang vàng đi rước dâu cho con trai, mình cũng bằng tuổi nhưng con đang học mẫu giáo". Bạn Lâm Trúc viết: "Chị ấy dễ thương lắm nhé, thường gọi khách bằng cục vàng, cục cưng, ở ngoài trẻ đẹp hơn trên video".

Mẹ chồng trong đám cưới đặc biệt đó là chị Bùi Thị Kim Lanh (38 tuổi, ở H.Duyên Hải, Trà Vinh). Chị Lanh cho biết, con trai năm nay 20 tuổi, con dâu cũng bằng tuổi. Được nhiều người gửi lời khen, chị Lanh nói rằng không có bí quyết đặc biệt để có vóc dáng cân đối như hiện tại.

Chị Lanh lên chức bà sui ở tuổi 38 ẢNH: NVCC

"Nếu khen mẹ chồng trẻ hơn so với tuổi là tôi rất vui nhưng hy vọng mọi người không so sánh, bình luận mẹ chồng trẻ hơn con dâu. Con dâu ít tuổi hơn tôi nhiều nên mẹ chồng không thể trẻ hơn con dâu được. Nếu so sánh sẽ tội nghiệp cho con dâu vì hai con mới là nhân vật chính trong đám cưới", chị Lanh chia sẻ.

Chị Lanh có hai người con, con trai thứ hai năm nay 10 tuổi. Chị ngạc nhiên khi đám cưới của con trai nhận được nhiều lời chúc phúc từ dân mạng. Con dâu chị cũng rất trẻ, ngoại hình nhỏ nhắn. Khi chị lên chức bà sui ở tuổi 38, nhiều người bất ngờ, họ không biết chị có con trai lớn đến tuổi lập gia đình. Trước đây, chị Lanh lập gia đình năm 18 tuổi, nối nghiệp gia đình kinh doanh tiệm vàng.

Hai bà sui chụp ảnh kỷ niệm với nhau ẢNH: NVCC

"Tôi hy vọng các con cố gắng tiếp nối nghề nghiệp của gia đình. Khi nào hai con "cứng cáp", đứng vững trên thị trường, tôi sẽ cho con kinh doanh riêng. Về chuyện quà cưới cho con mọi người bàn tán trên mạng xã hội, tôi xin phép không tiết lộ chi tiết số lượng từng món quà", mẹ chồng bày tỏ.

Con dâu đeo vàng trong ngày hạnh phúc ẢNH: NVCC

Cô dâu Giang Thị Ngọc Lài (20 tuổi) bày tỏ: "Vợ chồng mình cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương và vun vén đến từ cha mẹ hai bên. Mình cũng chân thành cảm ơn quan viên hai họ, bạn bè đã dành thời gian quý báu đến dự đám cưới của vợ chồng".