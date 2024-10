Clip lửa bùng cháy giữa đường ngập nước nghi do chập điện, nhiều người kinh hãi

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh, một ngọn lửa bùng lên giữa đường nổ như pháo bông, xung quanh là nước ngập do mưa lớn. Lửa liên tục bắn tung tóe khiến nhiều người đi đường không dám lại gần vì sợ nguy hiểm. Đoạn clip thu hút hơn 11 triệu lượt xem. Nhiều người cho rằng nguyên nhân có thể do chập điện nên tốt nhất không nên lại gần để đảm bảo an toàn.



Tài khoản Phương Anh bình luận: "Quá nguy hiểm, không hiểu sao lại có thể bùng lửa lên như vậy". Bạn Minh Anh viết: "Nổ lớn như pháo hoa luôn, lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, mọi người đi lại cẩn thận". Nickname Mai Thảo bày tỏ: "Tốt nhất không nên lại gần, tôi đoán do chập điện mới gây ra tình trạng này". Theo người đăng clip, vụ việc xảy ra vào ngày 15.10 tại đường Nguyễn Văn Linh, TP.Cần Thơ.

Lửa cháy nghi do chập điện khiến nhiều người sợ hãi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với Thanh Niên, ThS Vũ Thanh Tuyến, giảng viên Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết, nếu chỉ xem clip thì không thể khẳng định nguyên nhân xảy ra tình trạng trên nhưng rất có thể do chập điện.

Chập điện dưới nước thường không gây ra cháy theo cách trên mặt đất. Khi xảy ra chập điện dưới nước, dòng điện sẽ nhanh chóng tản qua nước, tạo ra nguy cơ bị giật điện hoặc gây hư hại cho thiết bị, nhưng không có đủ điều kiện để phát sinh ngọn lửa như trên cạn.

"Tuy nhiên, nếu chập điện xảy ra trong môi trường chứa các chất dễ cháy hoặc nếu có không khí và bề mặt không được ngâm trong nước, cháy vẫn có thể xảy ra trong một số trường hợp đặc biệt. Điều quan trọng là chập điện dưới nước nguy hiểm về mặt điện giật hơn là nguy cơ cháy nổ", anh Tuyến nói.

Đoạn clip có 11 triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội

Trong trường hợp này, mọi người tuyệt đối không nên lại gần để dập lửa hay ngắt mạch điện. Nếu vị trí đó vẫn có điện, người đến gần có khả năng bị điện giật. Vì vậy, người dân nên tìm cách liên hệ với cơ quan chức năng để xử lý.

"Nếu dây điện bị đứt ra nhưng vẫn có điện ở đó sẽ rất nguy hiểm cho người đến gần. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, ngắt mạch điện để xử lý một cách an toàn. Trong cuộc sống thường ngày dễ xảy ra hiện tượng chập điện, phóng và cháy ngay trong tụ điện, ít khi cháy như trong clip. Việc cháy trong nước khiến mọi người khó có thể phán đoán tình trạng để xử lý do đó tuyệt đối không lại gần tự kiểm tra", anh Tuyến chia sẻ.