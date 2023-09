Ngăn ngừa hiểm họa cháy, các chủ trọ ở TP.HCM xử lý ra sao với xe điện?

"Không cắm sạc xe điện sau 22 giờ"

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại một cơ sở cho thuê phòng trọ ở P.Linh Trung, TP.Thủ Đức có 4 tầng với khoảng 30 phòng. Trước khi vụ cháy "chung cư mini" ở Hà Nội xảy ra, cơ sở này cho người thuê để xe điện dưới tầng hầm.

Ông Quang (45 tuổi) là chủ nhà trọ này cho biết: "Chúng tôi không cho người thuê để xe điện dưới tầng hầm nữa. Xe điện sẽ được để ở tầng trệt với sự giám sát 24/24 của bảo vệ. Chúng tôi cũng yêu cầu mọi người chỉ sạc vào ban ngày, trong cùng một thời điểm không được sạc quá 3 xe để đảm bảo an toàn".

Cơ sở này cũng trang bị hệ thống phun nước tự động, mỗi tầng đều có 2 bình chữa cháy. Vì hiện tòa nhà chưa có lối thoát hiểm nên chủ trọ sẽ tiến hành xây dựng trong thời gian tới.

Sau khi cơ quan chức năng công bố nguyên nhân vụ cháy không phải do xe điện nhưng nhiều chủ trọ vẫn lo ngại vấn đề an toàn khi sạc xe. Nhiều người cho rằng, xe máy dùng xăng khi đốt mới cháy còn xe điện có thể bị chập, cháy bất ngờ. Vì vậy, chủ trọ đã cân nhắc các phương án để đảm bảo an toàn tối đa.

Nhiều chủ trọ vẫn cho xe điện để chung với xe máy DƯƠNG LAN

Một cơ sở cho thuê trọ ở P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức dù không "cấm cửa" xe điện nhưng chủ trọ đã có quy định riêng với phương tiện này. Tầng hầm của cơ sở này có khoảng 40 xe máy được sắp xếp theo các khu vực. Xe điện được để ở tầng trệt.

"Chúng tôi thông báo với người thuê không để xe điện dưới tầng hầm. Xe điện chỉ được để ở tầng trệt và không được sạc xe sau 22 giờ. Tôi nghĩ cần phải tìm biện pháp phù hợp vì không thể vứt bỏ xe điện được", vị chủ trọ nói và cho biết, thời gian gần đây nhiều sinh viên đã chủ động thay đổi phương tiện đi lại, ít sử dụng xe điện hơn.

Anh Trần Huy Thành (21 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) cho biết, chủ trọ chỗ anh thuê đã thông báo không cho xe điện để dưới tầng hầm chung với xe máy. Anh cho rằng điều này hợp lý. "Trước đây mình mang bình lên phòng để cắm sạc nhưng sau sự cố cháy ở Hà Nội khiến nhiều người tử vong, tôi không dám nữa mà sạc xe hẳn ngoài sân", anh Thành chia sẻ.

"Mong người thuê thông cảm"

Tại một tòa nhà cho thuê phòng trọ tại đường Trần Văn Hoàng (Q.Tân Bình), anh P.N.T (34 tuổi) là quản lý cho biết người thuê có thể để xe điện dưới tầng trệt. Theo quan sát, tầng trệt có khoảng 40 – 50 xe máy. Tầng hầm này cũng chưa lắp đặt, bố trí ổ cắm điện để xe điện cắm sạc.

"Chúng tôi không cấm người thuê để xe điện dưới tầng hầm, mọi người có thể để thoải mái nhưng hiện tại chưa có chỗ cắm sạc. Tôi nghĩ vụ cháy chung cư mini cũng là sự cố, giờ xe điện cũng giống như bếp điện, nếu không dùng cũng không biết xử lý như thế nào. Tuy nhiên, ở chỗ tôi cho thuê đa phần là người đi làm, đi xe máy ít sử dụng xe điện hơn nên người dân có thể sạc bên ngoài và để dưới tầng hầm", anh T. cho hay.

Ở các tầng hầm, xe máy nhiều hơn xe điện DƯƠNG LAN

Một chung cư trên đường Lý Thường Kiệt (Q.10) vẫn nhất quyết không cho người dân cắm sạc xe điện dưới tầng hầm. Ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi) là bảo vệ chung cư cho biết, cấm sạc xe điện để đảm bảo tối đa an toàn, tránh sự cố đáng tiếc.

Nhiều chung cư gấp rút chuẩn bị thêm bình chữa cháy DƯƠNG LAN

"Trước đây chúng tôi có nhận trông xe bên ngoài kể cả họ không sống trong chung cư và xe điện được để dưới tầng hầm. Tuy nhiên, sau vụ cháy chung cư mini ngoài Hà Nội, ban quản trị không cho xe điện sạc ở đây nữa. Những người có xe điện chúng tôi đều từ chối và mong họ thông cảm vì an toàn của cư dân là trên hết", ông nói.