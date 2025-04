Chủ xe tố bệnh viện 'chèn ép bệnh nhân đi xe cấp cứu giá cao': Hai bên nói gì?

Người liên quan nói gì việc "chèn ép bệnh nhân"

Trước đó, trên MXH Facebook, ngày 3.4, tài khoản Thu Huyền đăng tải nhiều hình ảnh, video cùng bài viết có nội dung "tố" bệnh viện chèn ép bệnh nhân đi xe cấp cứu giá cao.

"Một trong những tài xế chạy xe cấp cứu cho Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, hành hung giành địa bàn và đánh tài xế xe bên mình chiều nay,... bắt bệnh nhân phải đi xe bệnh viện và phải có bác sĩ, y tá đi cùng. Chi phí từ Nha Trang ra Đà Nẵng tổng cộng 21 triệu đồng thì mới làm giấy xuất viện, anh em xe cấp cứu đón bệnh cẩn thận đám tài xế này nha", tài khoản Thu Huyền đăng.

Những ngày tiếp theo, tài khoản Thu Huyền tiếp tục đăng tải nhiều hình ảnh với nội dung tương tự. Đồng thời thông tin bị phía Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa gây sức ép, yêu cầu gỡ các bài đăng trên mạng xã hội Facebook.

Trong đó, có một số bài viết nói về việc "Hai mẹ con bà bị đánh trong khuôn viên bệnh viện không 1 ai có trách nhiệm hỏi thăm"; "Con tui bị đánh và cả tui cũng bị 2 tài xế chạy trong bệnh viện đánh ngay trong khuôn viên bệnh viện, không một ai có trách nhiệm hỏi thăm, mà giờ uy hiếp tinh thần tui bảo tui phải xóa bài".

Những bài viết này nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ từ người dùng MXH và sự quan tâm của người dân. PV đã liên hệ với chủ tài khoản Facebook Thu Huyền và được người này xác nhận tự đăng tải các bài viết nêu trên lên trang Facebook cá nhân, đồng thời khẳng định các nội dung đúng sự thật, đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Bà Huyền cũng khẳng định có nhiều người gọi điện yêu cầu bà gỡ bài viết nhưng bà kiên quyết không gỡ vì muốn công an làm rõ sự việc.

Theo công văn Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa do Giám đốc Phan Hữu Chính ký gửi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa, có nội dung: Ngày 4.4.2025, MXH lan truyền thông tin của Facebook Thu Huyền (của bà Đặng Duy Thu Huyền, có đội xe cấp cứu 24/24 Thu Huyền tại Nha Trang) có hành vi vu khống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung Facebook Thu Huyền có thông tin: Bệnh nhân chuyển viện về Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện bắt buộc phải đi xe cấp cứu bệnh viện thì bệnh viện mới làm giấy xuất viện. Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đây là nội dung không đúng sự thật.

Một số trang mạng dẫn lại nguồn từ bài viết Facebook Thu Huyền ẢNH: MXH

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bà Thu Huyền là chủ xe cấp cứu bên ngoài và không rõ xe cấp cứu có được Sở Y tế cấp phép phạm vi hoạt động chuyên môn: cấp cứu, vận chuyển người bệnh theo quy định hay không, hơn nữa bà Huyền không phải bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện xin chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng nhưng vào chèo kéo bệnh nhân chuyển viện. Hành vi này đã diễn ra rất nhiều lần và từng gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện.

Hơn nữa, việc bà gọi điện thoại lãnh đạo bệnh viện có nghe máy và đã giải thích việc chuyển bệnh bằng phương tiện và nhân viên y tế đi kèm có hay không là phụ thuộc vào tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng hay nhẹ, bác sĩ điều trị sẽ giải thích cho người nhà bệnh nhân quyết định chọn phương án, người ngoài không thể can thiệp nhưng bà Huyền không hiểu và gọi rất nhiều lần nên lãnh đạo bệnh viện không nghe nữa.

Ngoài ra, sáng 3.4, Giám đốc Bệnh viện chủ tọa Đại hội Đảng Bệnh viện. Việc bà Huyền nói hai mẹ con bà bị đánh trong khuôn viên bệnh viện không một ai có trách nhiệm hỏi thăm cũng không đúng. Vì khoảng 15 giờ chiều ngày 3.4 tại sân bệnh viện, thấy bà Huyền la ó, gây ồn ào mất trật tự nên bệnh viện gọi báo Công an P.Lộc Thọ qua xử lý. Đích thân Trưởng Công an phường và 3 cán bộ qua xử lý và mời về phường giải quyết.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh viện cũng không biết bà Huyền đăng bài trên mạng xã hội cho đến khi cơ quan báo chí gọi hỏi thông tin thì bệnh viện mới biết, cũng không liên hệ với bà nhưng bà vu khống bệnh viện uy hiếp tinh thần bà và bảo bà xóa bài đăng trên MXH.

Nhằm đảm bảo uy tín cho Bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ điều tra và xử lý hành vi vu khống của bà Huyền đối với Bệnh viện theo quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó trên một số MXH có đăng bài phản ánh việc gây mất trật tự tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an P.Lộc Thọ cho hay hồ sơ vụ việc đang được công an phường thụ lý. "Công an phường đã mời các bên lên làm việc, hiện đang hoàn thiện hồ sơ. Chúng tôi sẽ báo cáo kết quả lên Công an tỉnh để thông tin theo thẩm quyền", vị này nói.