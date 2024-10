Chưa cấp được phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, người dân nên làm gì?

Ngày 7.10, tại họp báo quý 3/2024, Bộ Tư pháp cho biết cơ quan này đã phối hợp với Bộ Công an ban hành quy trình thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, để triển khai thí điểm trên toàn quốc từ 1.10.2024 tới 30.6.2025.



Với hình thức này, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 3 ngày (trường hợp thông thường), từ 15 ngày xuống còn 9 ngày (trường hợp cần xác minh).

Người dân làm thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp Hà Nội ẢNH: PHÚC BÌNH

Việc triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp thông quan VNeID được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, theo phản ánh của báo chí tại họp báo, hiện một số người dân vẫn chưa thể làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức nêu trên. Trường hợp này, người dân cần làm gì?

11 tỉnh đã sẵn sàng kết nối với VNeID

Bà Đỗ Thúy Lan, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cho biết, sau thời gian thực hiện thí điểm tại Hà Nội và Thừa Thiên - Huế, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNeID đã đạt kết quả tích cực, chiếm đến hơn 70% tổng số yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân ở 2 địa phương này.

Xuất phát từ kết quả trên, Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch, phối hợp cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) xây dựng quy trình, triển khai mở rộng thí điểm trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Tư pháp cũng đã có văn bản gửi 63 sở tư pháp trên toàn quốc nhằm hướng dẫn cụ thể việc cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID; tổ chức tập huấn cho cán bộ các sở tư pháp, sở TT-TT; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin điều chỉnh phần mềm kết nối giữa các hệ thống...

Số liệu bà Lan cung cấp cho thấy, tính đến sáng 7.10 đã có 53/63 tỉnh hoàn thành việc thử nghiệm toàn trình.

Thử nghiệm bắt đầu từ hệ thống VNeID, khi người dân truy cập sẽ kết nối sang hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Tiếp đó là kết nối với phần mềm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an. Cuối cùng sẽ ra kết quả phiếu lý lịch tư pháp điện tử, được cấp và trả ngay trên ứng dụng VNeID.

Vẫn theo bà Lan, trong số 53 tỉnh hoàn thành việc thử nghiệm toàn trình, 11 địa phương đã hoàn thành việc rà soát, quét an toàn, an ninh, bảo mật thông tin. "Đây là điều kiện bắt buộc vì khi triển khai kết nối thì phải rà soát đảm bảo an toàn. 11 tỉnh này đã quét xong và sẵn sàng kết nối chính thức với VNeID", nữ phó giám đốc chia sẻ.

Bà Đỗ Thúy Lan, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp ẢNH: PHÚC BÌNH

Chưa cấp được lý lịch tư pháp qua VNeID, người dân nên làm gì?

Báo chí cũng đặt câu hỏi, rằng với số lượng hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp lớn như hiện nay, việc rút ngắn thời gian xuống chỉ còn 3 ngày liệu có khả thi?

Bà Đỗ Thúy Lan cho hay, "đây là áp lực rất lớn đối với cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp tại các sở và các cán bộ tại bộ phận một cửa, các cơ quan phối hợp tra cứu xác minh".

Bởi lẽ, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp cần có sự phối hợp rất chặt giữa cơ quan cấp phiếu và các cơ quan khác, do đây là thông tin liên quan đến án tích của một cá nhân.

Trong khi điều kiện hạ tầng của các tỉnh chưa đồng đều, việc rút ngắn thời gian cấp phiếu là một thách thức rất lớn. Tuy vậy, bà Lan khẳng định Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng các đơn vị liên quan sẽ quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Đề cập tới câu chuyện chưa thể cấp lý lịch tư pháp trên VNeID và nên làm gì trong trường hợp này, bà Lan nói, ứng dụng VNeID chỉ là một trong các hình thức cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Nếu chưa thể thực hiện đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng này, công dân có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố. "Hà Nội, TP.HCM và hầu hết các tỉnh, thành đã triển khai dịch vụ này", bà Lan thông tin.

Ngoài ra, công dân có thể lựa chọn phương thức đăng ký cấp qua bưu điện, cũng rất thuận tiện. Ngay cả với công dân Việt Nam ở nước ngoài, họ cũng có thể gửi hồ sơ qua bưu điện về sở tư pháp, sau đó sở sẽ cấp phiếu, trả kết quả qua bưu điện.