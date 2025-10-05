Chưa có doanh nghiệp đề xuất tham gia thị trường tài sản mã hóa

Thông tin tại họp báo Chính phủ chiều 5.10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ẢNH: NHẬT BẮC

Theo đó, Bộ Tài chính đã phân công các đơn vị soạn thảo các nội dung liên quan như chính sách thuế đối với giao dịch, phí, lệ phí trong giao dịch tài sản mã hóa… Đồng thời, triển khai xây dựng các quy định liên quan về kế toán cho các doanh nghiệp cũng như các đối tượng tham gia thị trường này.

Bộ Tài chính cũng sẽ xây dựng quy trình phối hợp triển khai giữa Bộ Tài chính và một số bộ, ngành có liên quan như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…, để xin ý kiến và hoàn thiện các quy trình triển khai, xem xét cấp phép cho các đơn vị.

"Cho đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp. Nhưng chúng tôi nắm được thông tin có một số doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc này, như đăng ký ngành nghề kinh doanh cho việc tham gia thị trường tài sản mã hóa", ông Chi cho biết.

Một số doanh nghiệp cũng đã có phối hợp ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ Tài chính để trao đổi vấn đề về công nghệ thông tin, năng lực của cán bộ, các yêu cầu về vốn, các quy trình nghiệp vụ…

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho hay, dù hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tối đa chỉ có 5 doanh nghiệp được tham gia thí điểm theo quy định của Chính phủ.

Bộ Tài chính đang triển khai nhanh nhất để trong thời gian sớm nhất có thể có những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp phép và thực hiện hoạt động này trên thị trường Việt Nam.

"Chúng tôi rất mong đẩy sớm hơn trước thời điểm của năm 2026. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không", ông Chi cho hay.

Trước đó, Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 9.9. Trong đó nêu rõ doanh nghiệp sẽ được phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch, được chào bán, phát hành tài sản mã hóa… Đây là cột mốc lịch sử khi Việt Nam chính thức có hành lang pháp lý về lĩnh vực này. Từ đây, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân sẽ có thêm kênh đầu tư mà không phải lo lắng, e dè như trước đây.