Chưa có giá cho kỹ thuật ghép tạng, bệnh nhân bảo hiểm chịu thiệt

Bộ Y tế chưa ban hành giá dịch vụ kỹ thuật ghép tạng nên người bệnh bảo hiểm y tế chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi ẢNH: BTC

Thông tin trên được đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết tại hội thảo về "Công tác ghép mô - tạng" tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tổ chức hôm nay, 6.12.

Và khi chưa có giá thì bệnh nhân và bệnh viện rất khó thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội, với trường hợp ghép tạng, là vấn đề an sinh, nên cơ quan bảo hiểm xã hội đang vận dụng thanh toán quyền lợi bảo hiểm y tế theo cách, thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế sử dụng thực tế cho bệnh nhân ghép tạng, do đó quyền lợi người bệnh chưa được đảm bảo theo luật Bảo hiểm y tế. Do đó, Hội Ghép tạng Việt Nam cần đề xuất ghép tạng là dịch vụ kỹ thuật cần được xây dựng giá.

Cùng với các bất cập về quyền lợi người bệnh bảo hiểm y tế nêu trên với người bệnh có chỉ định ghép tạng, đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng cho biết, quyền lợi của người cho tạng cũng cần được điều chỉnh.

"Hiện, thẻ bảo hiểm y tế được ấp miễn phí sau người khi người cho tạng làm xong các thủ tục, nghĩa là khi họ đã ra viện. Như vậy, các chi phí trước đó, khi người cho tạng vào viện để phẫu thuật lấy tạng hiến, thì lại chưa biết thanh toán vào đâu", đại diện Bảo hiểm xã hội phản ánh thực tế, và đề nghị, Bộ Y tế xem xét đưa vào quy định để đảm bảo quyền lợi với những người cho tạng.

Ngoài ra, người cho tạng hiện đang hưởng 80% khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, vẫn phải cùng chi trả 20%. Đề nghị Bộ Y tế có quy định nâng mức hưởng lên 95 hoặc 100%.

"Việc này, bảo hiểm xã hội cũng ủng hộ, vì chúng ta động viên người đó đi cho tạng thì cũng cần quan tâm chăm sóc họ tốt hơn", đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội nêu ý kiến.

Là người tham gia các ca ghép tạng đầu tiên tại Việt Nam, tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, người vừa nhận quyết định làm Phó chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam, cho biết, tính đến nay Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện 2.060 ca ghép thận, 137 ca ghép gan, 90 ca ghép tim, 6 ca ghép phổi; và thực hiện hàng ngàn ca ghép mô (xương sọ, mạch máu, gân, sụn, màng tim, mô thần kinh, khí quản...) từ các nguồn mô được bệnh viện tiếp nhận, bảo quản.