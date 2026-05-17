Chùa cổ hơn 200 năm ở TP.HCM: Vua Thành Thái ban sắc, gắn đại gia 'nhì Phương'

Giữa lòng TP.HCM sôi động, có một chùa cổ hơn 2 thế kỷ từng được vua ban sắc; đồng thời liên quan với gia đình ông Đỗ Hữu Phương, người giàu thứ 2 Sài Gòn xưa mà dân gian thường có câu: Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định.

Ít ai biết rằng phía sau vẻ tĩnh lặng của chùa Sắc tứ Huệ Lâm là cả một câu chuyện lịch sử, kiến trúc và dấu ấn của giới thượng lưu một thời.

Toàn cảnh chùa Sắc tứ Huệ Lâm ở quận 8 cũ, TP.HCM nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lịch sử chùa cổ hơn 200 năm tuổi và dấu tích từ triều Nguyễn

Theo UBND quận 8 cũ, đến nay vẫn chưa tìm thấy tài liệu chính thức xác định thời gian xây dựng chùa Sắc tứ Huệ Lâm (ở 154 Tùng Thiện Vương, quận 8 cũ, TP.HCM). Tuy nhiên, căn cứ vào nội dung câu đối chạm trên thân cột ở chính điện, ngôi chùa do bà Chiêm Thị Mai xây dựng.

Đáng chú ý, khi phu nhân Tổng đốc Đỗ Hữu Phương tiến hành trùng tu vào năm Nhâm Tý (1912), chùa đã có tuổi đời hơn 100 năm. Từ đó, có thể suy đoán chùa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 - tức đã tồn tại hơn 2 thế kỷ.

Giữa chánh điện trang nghiêm, các sư cô thành kính tụng kinh trong tiếng chuông ngân đều, gợi cảm giác an yên ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ban đầu, chùa có tên là Huệ Lâm, sau vì được vua Thành Thái (hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, trị vì từ 1889 đến 1907 và nổi tiếng là vị vua yêu nước - PV) ban sắc tứ nên còn được gọi là Sắc tứ Huệ Lâm. Sắc là chiếu mệnh của vua, tứ là ban cho, phong cho. Sắc tứ là loại giấy tờ được ban cho một ngôi chùa hay một người nào đó.

Chùa Sắc tứ Huệ Lâm thuộc hệ phái lâm tế (Trung Hoa) vào thế kỷ 17, thiền sư Nguyên Thiều truyền bá phái Lâm tế vào Việt Nam.

Hoành phi "Sắc tứ Huệ Lâm tự" do vua Thành Thái ban được trưng ngay giữa chính điện ẢNH: HÀ THƯƠNG

Kiến trúc độc đáo và "kho tàng" cổ vật gỗ tinh xảo ở Sắc tứ Huệ Lâm

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Thanh Niên, chùa vẫn còn giữ được nét kiến trúc cổ với nếp nhà 5 gian 2 chái, bộ khung chịu lực gồm 48 cột gỗ quý, vì kèo bằng gỗ, kết cấu rui mè. Mái lợp ngói móc, phần diềm mái gắn gốm men xanh hình lá, gờ nóc trang trí cặp rồng tranh châu bằng gốm sứ.

Các chi tiết mái xuôi gắn tượng ông nhật, bà nguyệt, chim phượng hoàng, kỳ lân… tạo nên tổng thể vừa trang nghiêm vừa giàu tính nghệ thuật.

Chùa Sắc tứ Huệ Lâm được lợp bằng mái ngói màu cam truyền thống ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo sách Di tích lịch sử - văn hóa ở TP.HCM (tác giả Phạm Hữu Mý, Nguyễn Văn Đường, NXB Tổng hợp TP.HCM), bên trong chùa Sắc tứ Huệ Lâm nổi bật là các pho tượng cổ bằng gỗ chạm trổ tinh xảo.

Ngoài ra, bên trái chính điện chùa có chuông lớn nặng 700 kg và bên phải là bộ trống bát nhã treo trên giá gỗ chạm hình rồng mây.

Chùa Sắc tứ Huệ Lâm thuộc hệ phái Lâm tế (Trung Hoa) vào thế kỷ 17, thiền sư Nguyên Thiều truyền bá vào Việt Nam ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo thời gian, một số pho tượng bằng gỗ quý gắn với thời kỳ đầu hình thành chùa đã bị thất lạc. Dẫu vậy, chùa hiện vẫn còn được nhiều tượng thờ mang dấu ấn điêu khắc gỗ đầu thế kỷ 19 như: tượng Hộ pháp, Nam Tào, Bắc Đẩu...

Chùa Sắc tứ Huệ Lâm được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2005 ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ngoài tượng thờ, chùa Huệ Lâm còn lưu giữ nhiều hoành phi, liễn đối chạm chìm chữ Hán.Trong đó có các bức như:

Huệ Lâm tự

Sắc tứ Huệ Lâm tự do vua Thành Thái ban sắc năm 1899

Các câu đối ca ngợi Phật pháp, đạo lý và sự thanh tịnh

Sư cô Thích Nữ Như Nghiêm, người gắn bó tại chùa Huệ Lâm hơn 30 năm cho hay: "Trước đây, cũng từng có sư cô đến chùa xin lưu trú, tu tập nghiên cứu và phiên dịch các câu đối cổ và gửi cho chùa".

Chùa cổ hơn 200 năm tuổi này được vua Thành Thái ban sắc và được vợ của ông Đỗ Hữu Phương trùng tu năm 1912 ẢNH: HÀ THƯƠNG

Sư cô Thích Nữ Như Nghiêm nói thêm: "Thỉnh thoảng, một số người cũng tìm đến với mong muốn tìm hiểu, quay phim, chụp ảnh. Tuy nhiên, do đây là không gian tu tập thanh tịnh, nhà chùa luôn cân nhắc và hạn chế các hoạt động ghi hình".

Sắc tứ Huệ Lâm cổ kính nổi bật giữa đô thị TP.HCM sầm uất ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Với lịch sử hơn 200 năm, chùa cổ này không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là di sản kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc của TP.HCM.

Năm 2005, chùa Sắc tứ Huệ Lâm được Chủ tịch UBND TP.HCM xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.