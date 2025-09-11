Chưa có người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình tại Nepal

Chiều 11.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của Báo Thanh Niên về thông tin công dân Việt Nam tại Nepal, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, có khoảng 250 người Việt Nam đang ở Nepal.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: THẢO PHẠM

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trước những diễn biến gần đây tại Nepal, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi sát tình hình và khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, khả năng công dân Việt Nam gặp nạn, đồng thời đề nghị bảo đảm an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam tại Nepal.

"Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình ở Nepal. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn", bà Hằng khẳng định.

Trước những diễn biến gần đây tại Nepal, bà Hằng nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại địa bàn Nepal như sau: hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến các khu vực có biểu tình, bạo loạn, nhất là tại thủ đô Kathmandu (Nepal) và các khu vực có nguy cơ về an ninh, an toàn; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; chủ động tiến hành biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân.

Thường xuyên giữ liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal; công dân Việt Nam, nếu không có công việc thật sự cần thiết, cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi tới Nepal.

Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, công dân có thể liên hệ ngay với Đại sứ quán thông qua đường dây nóng bảo hộ công dân và của Bộ Ngoại giao Việt Nam.