Trụ sở chính phủ, dinh tổng thống Nepal bị phóng hỏa giữa làn sóng biểu tình
Video Thế giới

Trúc Huỳnh - Thụy Miên
10/09/2025 16:30 GMT+7

Một đám cháy lớn đã bốc lên ở Cung điện Singha Durbar hôm 9.9 tại trung tâm Kathmandu, thủ đô Nepal, sau khi đám đông biểu tình đốt phá. Trụ sở quốc hội, dinh tổng thống cũng bị phóng hỏa.

Những đoạn clip lan truyền hôm 9.9 cho thấy tòa nhà bị lửa bao trùm. Theo RT hôm 10.9, Cung điện Singha Durbar được xây dựng từ năm 1908 vốn là nơi đặt trụ sở của chính phủ Nepal. Một số bộ và các cơ quan trọng yếu đặt văn phòng chính ở đây.

Từ ngày 8.9, các cuộc biểu tình chủ yếu tập hợp những thanh niên 18-19 tuổi đến đầu những năm 20 tuổi (gen Z) đã bùng phát sau khi chính phủ Nepal ban hành lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, YouTube và X.

Hoạt động biểu tình nhanh chóng leo thang thành bạo lực, với hàng chục người chết ở Kathmandu và khoảng 500 người bị thương, bao gồm hơn 100 cảnh sát.

Đến ngày 9.9, những người biểu tình đã phá vỡ cổng phía tây của Cung điện Singha Durbar, xông vào khu vực cấm và phóng hỏa một phần lối vào.

Một số hãng tin, trong đó có AP và AFP, ghi nhận những vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh khi đám đông tiến sâu vào bên trong cung điện.

Đoạn clip khác cho thấy tòa nhà quốc hội Nepal cũng bị đốt, với các bức tường cháy đen, khói dày bốc lên và lửa vẫn tiếp tục cháy khi hàng trăm người tụ tập bên ngoài.

Hình ảnh của AFP ngày 10.9 đồng thời ghi nhận dinh tổng thống bị đốt trong ngày 9.9. AFP dẫn lời ông Ekram Giri, người phát ngôn của Ban Thư ký Quốc hội, xác nhận tòa nhà bị cháy.

Tổng thống Ramchandra Paudel lên tiếng kêu gọi “tất cả các bên kiềm chế, không để tình hình tiếp tục leo thang và gây thêm thiệt hại”.

Trước đó, Reuters ngày 9.9 đưa tin Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli quyết định từ chức, sau khi biểu tình nổ ra phản đối nạn tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội. Ông cho biết quyết định từ chức có hiệu lực từ ngày 9.9 “do tình hình bất lợi trong nước”, cũng như “nhằm tạo thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề và hỗ trợ tháo gỡ bằng giải pháp chính trị”.

Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel đã chấp nhận đơn từ chức của ông Oli và bắt đầu quy trình chọn thủ tướng mới.

