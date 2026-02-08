Chưa đến tết đã 'cháy' vé trở lại TP.HCM

Theo khảo sát trên các hệ thống bán vé, các đường bay như Đà Nẵng - TP.HCM, Vinh - TP.HCM, Huế - TP.HCM hay Buôn Ma Thuột - TP.HCM trong các ngày từ mùng 4 tết đến mùng 7 hoặc mùng 8 tết đều nhanh chóng kín chỗ.

Ở một số khung giờ thuận lợi, vé đã "cháy" hoàn toàn; trong khi những chuyến còn sót lại có giá phổ thông lên tới 10-12 triệu đồng, thậm chí cao hơn ở các hạng vé linh hoạt hoặc thương gia. Giá cao, thời gian bay còn lâu hơn bình thường rất nhiều. Đơn cử như đường bay Vinh - TP.HCM, thông thường bay trong khoảng 2 tiếng đồng hồ nay có thể lên tới 10, 20 tiếng thậm chí 30 tiếng.

Tình trạng này khiến không ít người lao động, đặc biệt là người trẻ làm việc tại TP.HCM, rơi vào thế bị động. Với mức giá vé máy bay có thể tương đương hoặc vượt quá một tháng lương, nhiều người buộc phải chuyển sang phương án di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa, hoặc chấp nhận xin lùi ngày quay lại làm việc sau tết.

Việc khan hiếm vé chiều quay lại TP.HCM sau tết là "kịch bản quen thuộc" nhiều năm nay.

Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu tập trung trong thời gian rất ngắn, khi phần lớn cơ quan, doanh nghiệp và trường học cùng hoạt động trở lại trong khoảng mùng 5 đến mùng 10 tết.

So với ngày thường, giá vé máy bay dịp sau Tết Nguyên đán có thể tăng gấp rưỡi đến gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần ở những ngày cao điểm nhất.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên chủ động "chốt" vé sớm ngay khi có lịch nghỉ tết, cân nhắc quay lại TP.HCM sớm hơn hoặc muộn hơn cao điểm, đồng thời theo dõi sát các đợt tăng chuyến của hãng hàng không để giảm áp lực chi phí và tránh rơi vào cảnh hết vé khi tết còn chưa đến.