Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chưa đến tết đã 'cháy' vé trở lại TP.HCM
Video Đời sống

Chưa đến tết đã 'cháy' vé trở lại TP.HCM

Hồ Hiền - Thanh Nam
08/02/2026 20:14 GMT+7

Dù còn khoảng đâu đó 1 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng thị trường vé máy bay chiều từ các tỉnh, thành về TP.HCM sau tết đã sớm rơi vào tình trạng khan hiếm. Nhiều chặng bay từ miền Trung, Tây Nguyên trong các ngày cao điểm mùng 5 đến mùng 7 tết gần như không còn vé, số ít chuyến còn lại ghi nhận mức giá cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Theo khảo sát trên các hệ thống bán vé, các đường bay như Đà Nẵng - TP.HCM, Vinh - TP.HCM, Huế - TP.HCM hay Buôn Ma Thuột - TP.HCM trong các ngày từ mùng 4 tết đến mùng 7 hoặc mùng 8 tết đều nhanh chóng kín chỗ.

Ở một số khung giờ thuận lợi, vé đã "cháy" hoàn toàn; trong khi những chuyến còn sót lại có giá phổ thông lên tới 10-12 triệu đồng, thậm chí cao hơn ở các hạng vé linh hoạt hoặc thương gia. Giá cao, thời gian bay còn lâu hơn bình thường rất nhiều. Đơn cử như đường bay Vinh - TP.HCM, thông thường bay trong khoảng 2 tiếng đồng hồ nay có thể lên tới 10, 20 tiếng thậm chí 30 tiếng.

Chưa đến tết nhưng vé máy bay trở lại TP.HCM đã “cháy”

Tình trạng này khiến không ít người lao động, đặc biệt là người trẻ làm việc tại TP.HCM, rơi vào thế bị động. Với mức giá vé máy bay có thể tương đương hoặc vượt quá một tháng lương, nhiều người buộc phải chuyển sang phương án di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa, hoặc chấp nhận xin lùi ngày quay lại làm việc sau tết.

Việc khan hiếm vé chiều quay lại TP.HCM sau tết là "kịch bản quen thuộc" nhiều năm nay.

- Ảnh 1.

Vé chiều Vinh - TP.HCM ngày 21.2 (tức mùng 5 tết) chỉ còn vé từ 6 triệu trở lên, thời gian bay gấp 2 gấp 3 hoặc nhiều lần so với thông thường

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

- Ảnh 2.

Chặng bay Buôn Ma Thuột - TP.HCM ngày 23.2 (tức mùng 7 tết) trên trang web của Vietjet cũng hết sạch vé

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu tập trung trong thời gian rất ngắn, khi phần lớn cơ quan, doanh nghiệp và trường học cùng hoạt động trở lại trong khoảng mùng 5 đến mùng 10 tết.

So với ngày thường, giá vé máy bay dịp sau Tết Nguyên đán có thể tăng gấp rưỡi đến gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần ở những ngày cao điểm nhất.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên chủ động "chốt" vé sớm ngay khi có lịch nghỉ tết, cân nhắc quay lại TP.HCM sớm hơn hoặc muộn hơn cao điểm, đồng thời theo dõi sát các đợt tăng chuyến của hãng hàng không để giảm áp lực chi phí và tránh rơi vào cảnh hết vé khi tết còn chưa đến.

Tin liên quan

Tết của người miền Trung ở đất Sài Gòn: 'Ăn miếng chả bò là nhớ quê liền'

Tết của người miền Trung ở đất Sài Gòn: 'Ăn miếng chả bò là nhớ quê liền'

Những ngày cận Tết, chợ Bà Hoa trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người con miền Trung xa quê. Ở đó, người ta tìm lại hương vị chả bò, tré, nem, mắm, mì Quảng – những món ăn gắn với mâm cơm gia đình và ký ức tuổi thơ.

Làm nhang tết ở TP.HCM: Người già mong người trung niên giữ nghề

Khám phá thêm chủ đề

Vé máy bay Giá vé vé Tết vé tết vào TP.HCM mua vé máy bay Tết Nguyên đán Tết nguyên đán 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận