Chưa đến Việt Nam nhưng Park Ji Hoon đã gây sốt

Không chỉ thành công ở mảng âm nhạc, nam nghệ sĩ sinh năm 1999 hiện là gương mặt thực lực được giới chuyên môn Hàn Quốc đánh giá cao ở vai trò diễn viên Ảnh: Truyền Thông Khang cung cấp

Còn gần một tháng nữa chuyến lưu diễn Park Ji Hoon Asia Fancon Tour [RE:FLECT] in Vietnam mới chính thức diễn ra, nhưng nhiều hạng vé tham dự chương trình nhanh chóng được đặt hết.

Theo ghi nhận, ngay khi hệ thống mở cổng bán vé sớm, lượng người truy cập cùng lúc tăng mạnh khiến cộng đồng người hâm mộ phải xếp hàng online để "giành" suất tham dự. Có thời điểm, mỗi đêm giao lưu ghi nhận hơn 1.000 lượt xếp hàng online chờ đến lượt. Không ít khán giả cho biết họ đã chủ động vào "phòng chờ" từ rất sớm nhưng vẫn mất từ 15 - 30 phút mới tiếp cận được giao diện thanh toán.

Đại diện ban tổ chức cho biết, hạng vé VVIP với mức giá cao nhất 5,5 triệu đồng tại khu vực TP.HCM đã nhanh chóng "cháy hàng" chỉ sau vài giờ mở bán sớm. Trong khi đó, khu MAY PREMIUM có giá 4,8 triệu đồng cũng liên tục được người hâm mộ "check-out".

Trên Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, từ khóa liên quan đến đêm giao lưu của Park Ji Hoon nhảy vào top xu hướng. Nhiều bài đăng chia sẻ ảnh chụp màn hình lúc xếp hàng mua vé, khoe "săn" thành công vé đẹp hoặc bày tỏ sự tiếc nuối vì hụt suất VVIP đã thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Các từ khóa liên quan đến sự kiện mở bán vé đêm diễn của Park Ji Hoon vào top xu hướng trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Đây là lần hiếm hoi một nghệ sĩ K-pop chủ động tổ chức fancon ở cả hai miền trong một chuyến lưu diễn. Theo kế hoạch, Park Ji Hoon sẽ biểu diễn và giao lưu tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) vào ngày 19.6, trước khi ra Hà Nội gặp gỡ khán giả tại Cung điền kinh Mỹ Đình vào ngày 20.6.

Trước thềm sự kiện, nam ca sĩ bày tỏ xúc động trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam và rất mong chờ ngày trở lại. Trong khi đó, nhiều khán giả kỳ vọng ngoài những ca khúc quen thuộc, Park Ji Hoon sẽ chuẩn bị thêm các phần giao lưu hoặc lời chào bằng tiếng Việt để tạo bất ngờ cho đêm diễn.

Park Ji Hoon (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam từ thời còn là sao nhí trong phim Truyền thuyết Jumong (2007), trước khi tạo nên "cơn sốt" khắp châu Á cùng nhóm nhạc xu hướng Wanna One vào năm 2017.

Sau khi chuyển hướng hoạt động độc lập, anh gặt hái nhiều thành công ở cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh qua các tác phẩm như Người hùng yếu đuối, Dưới bóng điện hạ... Gần đây nhất, vai diễn trong dự án điện ảnh Dưới bóng điện hạ đã mang về cho nam nghệ sĩ cú đúp giải thưởng danh giá tại Lễ trao giải Baeksang 2026, khẳng định vị thế một ngôi sao thực lực.