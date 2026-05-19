Nam chính 'Dưới bóng điện hạ' Park Ji Hoon tổ chức fancon tại Việt Nam

Mới đây, công ty quản lý YY Entertainment thông báo Park Ji Hoon sẽ tổ chức tour giao lưu 2026 Park Ji Hoon asia fancon chủ đề "Re:flect" tại Việt Nam. Theo kế hoạch, đêm fancon tại TP.HCM diễn ra ngày 19.6 ở Nhà thi đấu Quân khu 7, trong khi chương trình tại Hà Nội được tổ chức ngày 20.6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình.

Đây là lần thứ hai nam nghệ sĩ sinh năm 1999 thực hiện hoạt động gặp gỡ người hâm mộ quy mô lớn tại Việt Nam. Việc lựa chọn cả hai thành phố lớn ở hai miền Nam - Bắc cũng nhận được nhiều sự chú ý, trong bối cảnh không ít nghệ sĩ Kpop thường chỉ tổ chức một đêm diễn khi đến Việt Nam.

Theo phía ban tổ chức, chủ đề "Re:flect" mang ý nghĩa nhìn lại hành trình, ký ức và cảm xúc của nghệ sĩ ở hiện tại. Chương trình không chỉ bao gồm các sân khấu biểu diễn mà còn có nhiều hoạt động tương tác trực tiếp với khán giả như trò chuyện, soundcheck, hi-bye, chụp ảnh nhóm, ký tặng và các quyền lợi riêng dành cho người tham dự.

Thông tin Park Ji Hoon trở lại Việt Nam nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng MAY - tên fandom của nam ca sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức, đồng thời kỳ vọng anh sẽ chuẩn bị những tiết mục hoặc phần giao lưu bằng tiếng Việt để tạo bất ngờ cho người hâm mộ.

Sinh năm 1999, Park Ji Hoon bắt đầu được công chúng biết đến từ khi còn là diễn viên nhí. Anh từng xuất hiện trong bộ phim Truyền thuyết Jumong phát sóng năm 2007. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 2017 khi anh tham gia chương trình sống còn Produce 101 và giành vị trí á quân chung cuộc.

Sau đó, Park Ji Hoon hoạt động trong nhóm Wanna One giai đoạn 2017 - 2018. Sau khi nhóm tan rã, anh theo đuổi đồng thời âm nhạc và diễn xuất với nhiều dự án như Người hùng yếu đuối, Sạp mai mối thời Joseon, Tình ca ảo mộng hay Dưới bóng điện hạ.

Hiện ban tổ chức chưa công bố sơ đồ chỗ ngồi, giá vé và thời gian mở bán chính thức cho hai đêm fancon tại Việt Nam.