Chưa ghi nhận trường hợp người Việt bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27.11, trả lời câu hỏi của báo chí về tình hình người Việt trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc) khiến nhiều người thiệt mạng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau (Trung Quốc) khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, tìm hiểu khả năng có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Đồng thời, cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại sở tại cũng được yêu cầu kết nối với các đầu mối cộng đồng người Việt để nắm tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy cụm chung cư tại Hồng Kông ngày 26.11 ẢNH: REUTERS

"Theo thông tin cập nhật từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau, đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn", bà Hằng cho biết.

Trước đó, chiều 26.11, một đám cháy dữ dội bùng phát tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ hệ thống giàn giáo tre bao bọc bên ngoài cụm gồm 8 tòa nhà cao 31 tầng, nơi có gần 2.000 căn hộ với khoảng 4.000 cư dân sinh sống. Đám cháy lan nhanh chỉ trong vài phút và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà.

Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa Hồng Kông, tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Tai Po đã tăng lên ít nhất 55 người. Vụ việc cũng khiến ít nhất 123 người bị thương, trong đó có 8 lính cứu hỏa tham gia ứng cứu.

Giới chức địa phương cho hay, 51 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường, trong khi 4 người khác không qua khỏi sau khi được đưa tới bệnh viện.