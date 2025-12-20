Chưa giao T1 Phone, Trump Mobile đổi sang bán điện thoại cũ

T1 Phone, chiếc điện thoại "dành cho người Mỹ" của Trump Mobile, vẫn chưa thể trao đến tay những khách hàng từng chi 100 USD đặt trước cho sản phẩm này kể từ khi ra mắt vào giữa năm. Thay vào đó, Trump Mobile chỉ liệt kê một số sản phẩm trên trang web của mình dưới dạng… tân trang.

T1 Phone vẫn chưa thể đến tay khách hàng ẢNH: Trump Mobile

Cụ thể, khi truy cập trang web của Trump Mobile, những gì mà người tiêu dùng nhận thấy chính là chiếc Galaxy S24 đã qua sử dụng hoặc một chiếc iPhone 15 tân trang. Thậm chí giá bán dành cho các mẫu điện thoại tân trang này còn cao hơn cả giá bán iPhone 15 mới trên Best Buy.

Phần mô tả trên trang sản phẩm của Trump Mobile cho biết: "iPhone 15 tân trang của Apple không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh thông thường mà còn là một bước tiến táo bạo hướng tới sự độc lập về kết nối không dây".

Người tiêu dùng không còn bất ngờ khi T1 Phone trễ hẹn

Trước đó, Trump Mobile đã phải từ bỏ nhãn hiệu "Made in America" vì không thể sản xuất điện thoại với giá 499 USD tại Mỹ. Việc lợi dụng chức vụ cao nhất của Tổng thống Donald Trump và sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng về công nghệ để kiếm tiền được cho là đang xảy ra tại Trump Mobile.

Trang web bày bán sản phẩm của Trump Mobile ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Báo cáo từ Gizmodo chỉ ra rằng, cả hai anh em nhà Trump đều đầu tư mạnh vào lĩnh vực tiền điện tử, nơi mà các hoạt động kinh doanh mờ ám dường như là chuyện thường tình. Việc rao bán một chiếc iPhone tân trang ba năm tuổi với giá cao ngất ngưởng thực sự là một trò đùa thổi phồng giá.

Chiếc T1 Phone đã bị trì hoãn nhiều tháng sau khi dự kiến ra mắt vào tháng 8 hoặc tháng 9. Ngay từ đầu, sản phẩm này đã không thực sự khả thi với chiến lược tiếp thị và giá cả ban đầu. Giờ đây, việc sản phẩm chưa đến tay người tiêu dùng không còn là vấn đề gây bất ngờ nữa.