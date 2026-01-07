Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chữa hóc xương cá theo mẹo dân gian, người phụ nữ suýt chết vì tắc đường thở

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
07/01/2026 14:52 GMT+7

Tự xử lý hóc xương cá bằng mẹo dân gian, một người phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng khó thở, phù nề thanh quản nghiêm trọng.

Ngày 7.1, bác sĩ Trương Hoàng Việt, phụ trách Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho một người phụ nữ dùng mẹo dân gian để xử lý hóc xương cá dẫn đến đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân (52 tuổi, ở TP.HCM) sau khi ăn cá xuất hiện cảm giác đau họng, nuốt vướng. Người bệnh đã tự xử lý tại nhà bằng nhiều cách, trong đó có ngậm vitamin C sủi với số lượng lớn.

Chữa hóc xương cá bằng mẹo dân gian, người phụ nữ suýt chết vì tắc đường thở - Ảnh 1.

Bác sĩ Việt thực hiện nội soi thanh quản cho người bệnh sau thời gian điều trị

ẢNH: BVCC

Nhập viện ngày 2.1, bệnh nhân có triệu chứng đau họng nhiều, nuốt khó, khó thở dữ dội. Tại đây, người bệnh được nội soi thanh quản, ghi nhận phù nề nặng vùng thanh thiệt, sụn phễu và đáy lưỡi, che lấp đường thở, có khả năng đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Sau khi được nội soi lấy dị vật, kháng sinh, kháng viêm, phun khí dung, giảm đau, hiện các triệu chứng của người bệnh đã cải thiện.

Theo bác sĩ Việt, không ít người bị hóc xương cá chọn cách tự xử lý tại nhà vì nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Một nắm cơm nuốt vội, một viên vitamin C sủi hay vài ngụm nước chua được truyền tai nhau như những mẹo quen thuộc để xương trôi đi nhanh hơn. Nhưng trong y khoa, những thói quen tưởng chừng vô hại ấy lại là khởi đầu của những nguy cơ rất nghiêm trọng.

Chữa hóc xương cá bằng mẹo dân gian, người phụ nữ suýt chết vì tắc đường thở - Ảnh 2.

Kết quả nội soi thanh quản trước và sau điều trị

ẢNH: BVCC

Theo bác sĩ, việc tự ý áp dụng các phương pháp dân gian khi bị hóc dị vật không những không giúp lấy được xương cá mà còn có thể gây tổn thương niêm mạc họng - thanh quản, làm dị vật cắm sâu hơn và đặc biệt nguy hiểm là gây phù nề vùng thanh quản, ảnh hưởng trực tiếp đến đường thở.

“Nuốt cơm, uống nước chanh, giấm hay ngậm vitamin C sủi đều không có tác dụng làm tan dị vật. Ngược lại, các chất có tính axit hoặc tạo sủi bọt có thể gây kích ứng, bỏng niêm mạc vùng họng - thanh quản, dẫn đến phù nề. Trong nhiều trường hợp, phù nề này diễn tiến nhanh và có thể gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa tính mạng người bệnh”, bác sĩ Việt cảnh báo.

Bác sĩ Việt khuyến cáo, khi bị hóc xương cá, người dân nên đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để xử lý kịp thời. Tuyệt đối không chủ quan, không tin và làm theo các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng.

