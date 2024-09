Chưa kiểm soát được các cơ sở tự phát nhận nuôi trẻ em

Tại phiên họp, Trưởng ban Dân nguyện thuộc UBTVQH Dương Thanh Bình phản ánh cử tri và nhân dân lo lắng khi tình trạng bạo hành trẻ em vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương, đặc biệt là vụ bạo hành trẻ em gây chú ý dư luận tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (Q.12, TP.HCM). Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xử lý nghiêm các hành vi này, kịp thời đưa ra xét xử các vụ án liên quan. Bộ LĐ-TB-XH tăng cường thanh kiểm tra, rà soát các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, bảo đảm theo đúng quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và các quy định khác của pháp luật về chăm sóc thay thế, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị UBTVQH giao Ủy ban Văn hóa - Giáo dục giám sát lại nghị quyết của QH về vấn đề xâm hại trẻ em, để báo cáo QH.

Tội ác trong Mái ấm Hoa Hồng: Lời khai của hai bảo mẫu Tuyền - Cẩm

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết: Liên quan vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM, trực tiếp là Công an Q.12, kịp thời vào cuộc. Hiện nay Công an Q.12 thụ lý, xử lý, khi có kết quả sẽ thông tin cho dư luận.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, hiện số cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ngoài công lập đã được cấp phép trên toàn quốc do các địa phương báo cáo là 425 cơ sở. Tuy nhiên, số liệu này còn rất ít so với thực tế. Các cơ sở tự phát, từ thiện, tôn giáo tự nhận nuôi dưỡng trẻ em rất nhiều chưa được cấp phép, địa phương chưa nắm được, đồng thời chưa có cơ chế kiểm soát. "Đề nghị Bộ LĐ-TB-XH chủ trì cùng các bộ, ngành, địa phương có tổng điều tra toàn quốc về các cơ sở này, nắm và tổ chức kiểm tra, kiểm soát để ngừa hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em", ông Lê Quốc Hùng nêu.