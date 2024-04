Chưa lập được tài khoản ngân hàng, Trường AISVN tiếp tục cho 1.200 học sinh nghỉ học

Mỗi phụ huynh sẽ góp bao nhiêu tiền?

Được thành lập vào năm 2006, Trường quốc tế AISVN có hơn 1.210 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế (IB). Học phí bậc mầm non là 280-350 triệu đồng/năm, bậc tiểu học 450-500 triệu đồng/năm và bậc trung học 600-725 triệu đồng/năm. Đội ngũ gồm 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên.

Tại buổi làm việc chiều 30.3, thượng tá Vũ Thị Thúy Hà, Phó phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 03), Công an TP.HCM, cho biết chủ đầu tư Trường quốc tế AISVN hiện không còn khả năng tài chính. Cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hoạt động của bà Út Em. Đến nay, các quỹ đầu tư được kêu gọi để giải cứu AISVN chỉ dừng ở mức tìm hiểu và rút lui. Khi trường làm việc với một số đối tác, các bên cho rằng trường lỗ một phần do học phí đang thấp so với các trường cùng chất lượng.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, Sở đã đề nghị nhà trường tính toán số nợ của giáo viên và số tiền cần chi trả cho giáo viên từ nay đến hết năm học. Theo tính toán của trường, hiện trường còn nợ một phần lương tháng 1, tháng 2 và tháng 3 (khoảng 47 tỉ đồng). Tính toán thêm phần lương tháng 5 và 6, tức đến lúc kết thúc năm học là khoảng 77 tỉ đồng. Tổng cộng đến hết tháng 6, để hoàn thành chương trình, trường này cần 125 tỉ đồng.

Vì vậy, số tiền đóng góp tùy thuộc vào độ tuổi, chương trình học, mức đóng góp theo tính toán của nhà trường, mỗi phụ huynh sẽ đóng khoảng từ 9 đến hơn 20 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một phụ huynh học sinh Trường quốc tế AISVN chia sẻ, đa số phụ huynh đồng tình bởi có sự giám sát của các cơ quan chức năng để đảm bảo khoản tiền đóng góp được sử dụng đúng mục đích và đảm bảo việc học của học sinh.

Trước đó, ngày 29.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 28 về việc chấn chỉnh hoạt động của Trường quốc tế AISVN nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh.