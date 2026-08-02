Chưa nộp án phí 50.000 đồng, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm !?

Chiều 31.7, TAND khu vực 9 - thành phố Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Phùng Giang Nhạn (43 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích", theo điểm d khoản 2 thuộc trường hợp "tái phạm nguy hiểm" do bị cáo chưa nộp án phí 50.000 đồng.

Bị cáo Phùng Giang Nhạn ẢNH: H.Đ

Theo cáo trạng, chiều 15.12.2024, anh Dương Cao Nguyên (bị hại) cùng anh Trần Văn Long và một số người khác đến một quán nhậu thuộc khu phố Phú Cường, phường Bình Phước để ăn uống.

Khi đang ngồi ăn và uống bia tại phòng VIP 5 của quán, bị cáo Phùng Giang Nhạn (là bạn của anh Long) đi từ phòng khác của quán sang mời bia tất cả mọi người trong phòng VIP 5.

Do anh Nguyên không quen biết với Nhạn nên không uống. Lúc này, Nhạn và anh Nguyên xảy ra cãi nhau nên Nhạn cầm ly uống bia (loại ly thủy tinh) ném về phía anh Nguyên, trúng vào đầu của anh Nguyên.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước (nay là thành phố Đồng Nai) xác định bị hại bị thương tật 3%. Anh Nguyên làm đơn yêu cầu khởi tố đối với sự việc trên.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị cáo theo điểm a khoản 1 điều 134 bộ luật Hình sự, khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Sau đó, Viện KSND khu vực 9 đã truy tố bị cáo Nhạn ra tòa để xét xử theo điểm d, khoản 2 điều 134 (khung hình phạt từ 2 - 6 năm tù), phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Viện kiểm sát xác định bị cáo Nhạn phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm do Nhạn chưa nộp án phí 50.000 đồng của bản án hình sự sơ thẩm năm 2004 (bản án này Nhạn đã chấp hành xong hình phạt tù từ 2012).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nêu, năm 2012 sau khi chấp hành xong hình phạt chính, trong giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt do trại giam cấp cũng nêu rõ bị cáo cần thi hành khoản án phí hình sự 50.000 đồng nên bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Trong phần tuyên án, HĐXX nhận định, ngày 25.12.2025, bố vợ bị cáo đi nộp tiền án phí thay cho bị cáo, có giấy xác nhận kết quả thi hành án. Song việc nộp này thực hiện sau khi bị cáo phạm tội mới.

Vì vậy, căn cứ hướng dẫn tại khoản 7 phần 1 Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 3.4.2019, hướng dẫn các điều kiện đương nhiên được xóa án tích, trong đó có điều kiện: chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án. Do đó, việc bị cáo chưa nộp án phí 50.000 đồng thuộc trường hợp chưa được xóa án tích, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.