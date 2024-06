Chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm trong vụ 112 hồ sơ bồi thường nghi giả mạo

Đó là thông tin được đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết tại Hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai diễn ra ngày 5.6.

Người dân tìm hiểu về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu LÊ LÂM

Đại tá Trần Tiến Đạt cho biết, thực hiện yêu cầu của quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Công an tỉnh đã vào cuộc xác minh, làm rõ 112 hồ sơ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa, giả mạo chữ ký.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định các tờ khai có "dấu hiệu bất minh" là do người dân tự kê khai với phường, chưa có dấu hiệu cán bộ tiếp tay để tẩy xóa, làm sai lệch hồ sơ. Công an tỉnh sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ những tờ khai nào có tình trạng cố tình kê khống.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, buổi tổng kết phong trào "30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm" gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven sông Cái và đường trục trung tâm TP.Biên Hòa do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày 28.5, lãnh đạo UBND P.Phước Tân đã thông tin về việc 112 hồ sơ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa, giả mạo chữ ký.

Khu vực cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua P.Phước Tân LÊ LÂM

Theo đó, Chủ tịch UBND P.Phước Tân Lê Kim Hường cho biết qua rà soát các hồ sơ bồi thường, P.Phước Tân đã phát hiện 112 hồ sơ (thuộc 69 thửa đất nằm trong dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn phường này) có dấu hiệu chỉnh sửa hồ sơ, thay đổi chủ sở hữu tài sản, giả mạo chữ ký, tẩy xóa, viết lại giấy mua bán tay, điều chỉnh thời gian sở hữu đất, tài sản nhằm hưởng lợi chính sách.