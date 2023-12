Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Nhiều trường hợp đất vắng chủ chưa thể kiểm đếm

Ngày 21.12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đi khảo sát thực địa dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để nắm tình hình và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi (đi đầu bên trái) kiểm tra thực địa dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu LÊ LÂM

Theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai (Ban bồi thường), đến nay công tác kiểm đếm đã được hơn 90%. Số còn lại thuộc trường hợp vắng chủ. "Chúng tôi đang tìm kiếm, trường hợp không thể tìm ra thì phải kiểm kê diện vắng chủ", ông Nguyễn Hồng Quế, Phó giám đốc Ban bồi thường nói.

Ban bồi thường cũng đã niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền gần 220 tỉ đồng cho hơn 110 trường hợp thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong tháng 12 này sẽ chi trả tiền cho người dân.

Còn nhiều trường hợp chưa thể kiểm kê do vắng chủ LÊ LÂM

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Võ Văn Phi cho rằng thời gian gần đây, tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã có chuyển biến tích cực, song vẫn chưa đạt yêu cầu.

Ông yêu cầu trong tháng 12 này, Ban bồi thường tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành công tác kiểm đếm đất đai, tài sản toàn dự án. Đẩy nhanh việc lập, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ để những ngày tới chi trả tiền cho người dân. Việc nào dễ thì làm trước để có mặt bằng bàn giao cho các chủ đầu tư thi công. Đồng thời TP.Biên Hòa và H.Long Thành nhanh chóng hoàn thiện thủ tục xây dựng khu tái định cư cho người dân.

Ông Võ Văn Phi (ngoài cùng bên trái) trao đổi với lực lượng tham gia công tác giải phóng mặt bằng tại thực địa LÊ LÂM

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7 km, đi qua tỉnh Đồng Nai (34,2 km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (19,5 km). Giai đoạn 1, dự án cao tốc có 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến) với tổng vốn đầu tư 17.829 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư (đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và đang tổ chức thi công). Dự án giai đoạn 1 khởi công vào tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2026.

Để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai phải thu hồi hơn 290 ha đất của nhiều tổ chức và trên 3.400 hộ tại 11 xã, phường thuộc TP.Biên Hòa và H.Long Thành.

Do công tác giải phóng mặt bằng chậm nên đến nay chỉ mới bàn giao được khoảng 30 ha mặt bằng cho chủ đầu tư. Ngoài ra, tỉnh dự kiến xây dựng 4 khu tái định cư để bố trí nơi ở cho người dân bị giải tỏa nhưng mới khởi công được 1 khu.