Vì sao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đội vốn hơn 3.600 tỉ đồng?

Trong khuôn khổ buổi làm việc của Ủy ban Kinh tế Quốc hội với UBND tỉnh Đồng Nai vào chiều 9.9 vừa qua, đại diện Bộ GTVT đã trình bày báo cáo về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với Đồng Nai về nhiều dự án trọng điểm, trong đó có cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu NGUYỄN ANH

Theo Bộ GTVT, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 53,7 km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai (34,2 km) và Bà Rịa-Vũng Tàu (19,5 km). Trong giai đoạn 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có từ 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến) với tổng vốn đầu tư 17.829 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Cả 3 đều được đồng loạt khởi công vào ngày 18.6 vừa qua.

Đến nay, công tác thi công tuyến cao tốc này còn chậm do vướng mặt bằng. Hiện chỉ có dự án thành phần 3 (do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư) đã bàn giao được 77,6% mặt bằng, 2 dự án còn lại đều trên địa bàn Đồng Nai có tỷ lệ bàn giao mặt bằng rất thấp. Cụ thể, dự án thành phần 2 mới chỉ được 5,82%, còn dự án thành phần 1 chưa bàn giao mặt bằng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội thị sát các dự án trọng điểm ở Đồng Nai

Cũng theo Bộ GTVT, báo cáo từ 2 địa phương Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hiện chi phí giải phóng mặt bằng cả 3 dự án thành phần đều tăng, dự kiến tăng tổng cộng 3.674 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư được Quốc hội thông qua. Trong đó, dự án thành phần 1 tăng 1.195 tỉ đồng, dự án thành phần 2 tăng 1.488 tỉ đồng và dự án thành phần 3 tăng 989 tỉ đồng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm thi công do vướng mặt bằng LÊ LÂM

Lý giải nguyên nhân đội vốn của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho rằng, do ban đầu đơn vị tư vấn xác định giá đền bù, giải phóng mặt bằng như tổng mức đầu tư được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, khi địa phương phê duyệt được đơn giá đền bù thì giá đất đã thay đổi dẫn đến chi phí bồi thường tăng lên.

Về nguyên nhân chậm giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để bàn giao cho chủ đầu tư, quyền Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức lí giải, do thiếu nhân lực kiểm kê, chưa có giá đất cụ thể để bồi thường.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào hoạt động sẽ rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM và Đồng Nai đi Bà Rịa-Vũng Tàu và ngược lại, giảm tải cho quốc lộ 51 hiện hữu.