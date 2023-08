Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Bộ GTVT nói tiến độ chậm, tăng kinh phí GPMB

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài toàn tuyến 53,7 km đi qua tỉnh Đồng Nai (hơn 34 km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (19,7 km). Quy mô ban đầu đường có 4 làn xe, rộng 24,75 m. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, rộng 32,25 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Dự án khởi công ngày 18.6.2023 và dự kiến đưa vào khai thác năm 2026. Tổng mức đầu tư gần 18.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16 km, tổng mức đầu tư 6.012 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư dài 18,2 km, tổng mức đầu tư 6.852 tỉ đồng. Dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư dài 19,5 km, tổng mức đầu tư 4.693 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ giúp rút ngắn thời gian từ TP.HCM, Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại, giảm tải cho QL 51 vốn đang quá tải trong thời gian qua.