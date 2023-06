Đề xuất dùng đất sân bay Long Thành đắp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chiều 26.6, trao đổi với PV Thanh Niên, Ban quản lý Dự án 85 (thuộc Bộ Giao thông - Vận tải, đơn vị làm chủ đầu tư thành phần 2 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1) cho biết đã đề xuất với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV - chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành) về việc nghiên cứu dùng nguồn đất đào hạ cao độ tại dự án sân bay Long Thành để làm vật liệu đất đắp phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Công nhân đang thi công phần đào đắp và san nền dự án sân bay Long Thành LÊ LÂM

Theo Ban quản lý Dự án 85, dự kiến số lượng đất đắp cho dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 khoảng 2,7 triệu m3. Thời gian qua, Đồng Nai đã giới thiệu cho đơn vị này các mỏ đất đắp, tuy nhiên Ban quản lý Dự án 85 lo ngại trong quá trình triển khai có thể gặp nhiều biến động, tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra vì trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều dự án cũng cần nguồn đất đắp.

Để có thể chủ động nguồn đất đắp cho dự án, tránh ảnh hưởng đến tiến độ, Ban quản lý Dự án 85 đề xuất, nghiên cứu sử dụng nguồn đất tại dự án sân bay Long Thành để làm đất đắp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Khối lượng công việc đào đắp và san nền tại đại công trường sân bay Long Thành là rất lớn LÊ LÂM

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài toàn tuyến 53,7 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34 km, qua Bà Rịa - Vũng Tàu là 19,7km.

Ngày 18.6 vừa qua, dự án đã được khởi công giai đoạn 1. Theo thiết kế, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 do Đồng Nai làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Ban quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư, dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư gần 18.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, dự kiến thành năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2026.