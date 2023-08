Vì sao dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm thi công?

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công vào ngày 18.6.2023 và được chia thành 3 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16 km, tổng mức đầu tư 6.012 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư dài 18,2 km, tổng mức đầu tư 6.852 tỉ đồng. Dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư dài 19,5 km, tổng mức đầu tư 4.693 tỉ đồng.

Do chưa có mặt bằng nên các nhà thầu dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thể thi công LÊ LÂM

Sau lễ khởi công, chủ đầu tư và các nhà thầu thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã huy động nhân lực, phương tiện, máy móc đến công trường nhưng đến nay vẫn 'án binh bất động' vì thiếu mặt bằng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Lê Thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ GTVT, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), cho biết đến nay tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được 5,64 ha mặt bằng trên tổng số gần 290 ha.

"Với tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) như hiện tại, các nhà thầu thi công chưa thể thi công các hạng mục công trình thuộc đường găng dự án. Các hạng mục cụ thể gồm: xử lý đất yếu, nút giao, các cầu vượt ngang, cống hộp khẩu độ lớn… Việc chậm trễ bàn giao mặt bằng dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ và không đáp ứng điều kiện giải ngân nguồn vốn", ông Thông nói.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ bàn giao mặt bằng, ông Nguyễn Hồng Quế, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban quản lý dự án bồi thường) cho biết vướng mắc lớn nhất trong công tác GPMB cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là thiếu nhân lực kiểm kê, chưa có giá đất cụ thể để bồi thường và chưa bố trí được khu tái định cư.

Chủ đầu tư, nhà thầu đã xây dựng lán trại nhưng chưa thể thi công LÊ LÂM

Cũng theo ông Quế, do Ban quản lý dự án bồi thường mới thành lập, chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án vẫn chưa rõ ràng, nhiều vấn đề phải xin ý kiến nên không thể tự quyết định.

Ông Quế cho biết thêm, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi gần 290 ha đất để lấy mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến nay địa phương chỉ mới bàn giao được hơn 5,6 ha cho chủ đầu tư thuộc dự án thành phần 2.

"Nếu tháng 8 này tỉnh Đồng Nai ban hành giá đất cụ thể để bồi thường tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thì cuối tháng 9 tới, Ban quản lý dự án bồi thường sẽ bắt đầu đền bù, hỗ trợ, thu hồi đất, sau đó mới có mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư", ông Quế giải thích.

Rừng cao su thuộc phạm vi giải tỏa để xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng đến nay chưa xử lý xong LÊ LÂM