Đồng Nai: Chuẩn bị bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án sân bay Long Thành

Chiều 25.7, trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết, sẽ tổ chức lễ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) rộng 5.000 ha vào đầu tháng 8.2023.

Đại công trường dự án sân bay Long Thành LÊ LÂM

Theo ông Tiếp, dự án sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha. Trong đó, hơn 2.900 ha thuộc quyền sử dụng của hơn 7.210 hộ gia đình, cá nhân. Diện tích còn lại thuộc đất của tổ chức; đất giao thông, sông suối...

Trong giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành, chủ đầu tư cần diện tích hơn 2.530 ha để triển khai thi công, gồm 1.810 ha để xây dựng sân bay, phần còn lại là để dự trữ đất dôi dư.

Công nhân, phương tiện đang thi công san lấp mặt bằng dự án sân bay Long Thành LÊ LÂM

"Đến nay huyện đã bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1. Riêng giai đoạn 2 (diện tích còn lại trên tổng số 5.000 ha - PV) hiện còn 26 trường hợp (7,95 ha) chưa xong hồ sơ bồi thường. Hội đồng bồi thường đang tập trung khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, dự kiến phê duyệt trước ngày 30.7. Đến đầu tháng 8.2023 sẽ làm lễ bàn giao toàn bộ cho chủ đầu tư", Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp nói.

Dự án sân bay Long Thành có diện tích đất thu hồi 5.000 ha, ảnh hưởng đến cuộc sống của 7.210 hộ gia đình, cá nhân và 26 tổ chức với 15.557 nhân khẩu (khoảng 9.700 người trong độ tuổi lao động).

Để tái định cư cho người dân, Đồng Nai xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn rộng 232 ha, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 7.000 hộ dân. Tại đây có 11 công trình xã hội được xây dựng, gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và trụ sở UBND xã Lộc An. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 227 tỉ đồng.