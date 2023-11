Đồng Nai: Bao giờ chi tiền đền bù cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu?

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành thông báo kết luận cuộc họp về xử lý khó khăn, vướng mắc dự cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (diễn ra vào ngày 27.10) do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi chủ trì.

Người dân nằm trong vùng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang tìm hiểu về dự án LÊ LÂM

Đồng Nai phải chi trả bồi thường, hỗ trợ trước 31.12

Theo đó, ông Võ Văn Phi giao UBND TP.Biên Hòa, UBND H.Long Thành chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư (Ban bồi thường) tỉnh Đồng Nai, đơn vị tư vấn khẩn trương thẩm định trình phê duyệt giá đất bồi thường theo đúng quy định. Kết quả hoàn thành chậm nhất đến ngày 15.11.

Sau khi giá đất được phê duyệt, Ban bồi thường tỉnh Đồng Nai khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm định và phê duyệt theo quy định. Kết quả thực hiện trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hoàn tất trong tháng 12.2023 để tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định.

Người dân tham gia buổi đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai vào ngày 26.10 vừa qua LÊ LÂM

Trước đó, tại buổi đối thoại với người dân bị giải tỏa bởi dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào ngày 26.10, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai phải chi trả bồi thường, hỗ trợ trước 31.12.2023; sang đầu năm 2024 người dân có thể vào khu tái định cư ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai phải tăng tốc giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì hiện nay phía Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện đạt hơn 90%, còn Đồng Nai chỉ mới được một ít (10% - PV), điều này ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Bà Rịa - Vũng Tàu giải phóng mặt bằng đạt 92%

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 53,7 km, đi qua tỉnh Đồng Nai (34,2 km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (19,5 km). Giai đoạn 1 dự án cao tốc có 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến) với tổng vốn đầu tư 17.829 tỉ đồng.



Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn đi qua Đồng Nai LÊ LÂM

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, còn dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Dự án giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2026.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, địa phương phải thu hồi gần 290 ha đất tại 11 xã, phường với khoảng 3.700 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay Đồng Nai chỉ mới bàn giao được gần 10% mặt bằng dự án thành phần 2, còn dự án thành phần 1 chưa bàn giao diện tích nào. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai đã tăng cường thêm nhân lực cho H.Long Thành và TP.Biên Hòa (khoảng 40 người).

Trong khi đó, sau hơn 3 tháng triển khai, dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) phía Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hơn 126 ha trên tổng diện hơn 137 ha cần thu hồi phục vụ thi công dự án, đạt tỷ lệ 92%.