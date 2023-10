Giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu minh bạch thông tin

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 53,7 km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai (34,2 km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (19,5 km). Giai đoạn 1 dự án cao tốc có 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến) với tổng vốn đầu tư 17.829 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, còn dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Dự án giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2026.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, địa phương phải thu hồi gần 290 ha đất tại 11 xã, phường với khoảng 3.700 hộ dân bị ảnh hưởng.