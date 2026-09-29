Chùa Phước Hòa lên tiếng vụ 'chị Hằng' đêm trung thu gây tranh cãi

Ngày 29.9, tỳ kheo Thích Bảo Luân, trụ trì chùa Phước Hòa (xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long) đã có thông báo về nhân vật "chị Hằng" gây tranh cãi trong đêm trung thu được tổ chức cho thiếu nhi địa phương tại chùa.



Hình ảnh nhân vật được cho là "chị Hằng" trong đêm trung thu tại chùa Phước Hòa gây tranh cãi trên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông báo, những ngày qua, một số hình ảnh trong chương trình trung thu tại chùa Phước Hòa được chia sẻ trên mạng xã hội và có người gọi nhân vật biểu diễn trong đêm trung thu tại chùa là "chị Hằng" gây nhiều tranh cãi.

Theo thông tin từ chùa Phước Hòa, nhân vật trên không phải là nhân vật Hằng Nga và cũng không phải "chị Hằng" của chương trình trung thu tại chùa Phước Hòa.

Nhân vật trong hình ảnh chỉ hóa trang và biểu diễn nghệ thuật, góp vui một vài tiết mục cho các em nhỏ nhân dịp trung thu. Hình ảnh hóa trang không nhằm thể hiện hay đại diện cho bất kỳ nhân vật nào và cũng không được ban tổ chức giới thiệu là nhân vật Hằng Nga.

Theo nhà chùa, người đàn ông diễn trên dù tuổi đã lớn, nhưng vẫn nhiệt tình góp những tiết mục văn nghệ mỗi khi chùa có lễ hội hoặc chương trình. Với người này, đây vừa là niềm vui được biểu diễn, vừa là công việc để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hoàn cảnh gia đình của người này cũng nhiều khó khăn, phải bán vé số để mưu sinh và chăm lo cho một người con bị bệnh, nằm một chỗ.

Chùa cũng xin khẳng định, không có chuyện các em nhỏ sợ hãi hoặc bỏ ra về vì nhân vật trên. Ngược lại, các em rất vui vẻ, hào hứng đón nhận những tiết mục của nhân vật trong không khí vui tươi của đêm trung thu.