‘Chú Cuội, chị Hằng’ đắt show dịp trung thu, thu nhập lên đến hàng chục triệu đồng

Chạy show kín lịch, thù lao tiền triệu

MC, diễn viên Lâm Minh Du (35 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết năm nay anh nhận hơn 16 chương trình trung thu với vai trò chú Cuội. Càng cận ngày rằm tháng 8 âm lịch, lịch làm việc càng dày, trong đó nhiều chương trình diễn ra cùng ngày, cùng giờ nên việc trùng lịch thường xuyên xảy ra. “Nếu cố gắng tối đa thì mình có thể nhận khoảng 3 địa điểm/ngày, nhưng để đảm bảo sức khỏe và an toàn trong việc di chuyển, mình chỉ nhận tối đa 2 show/ngày”, anh Du nói.

MC Minh Du hóa thân thành chú Cuội trong một chương trình trung thu ẢNH: NVCC

Có những ngày, buổi sáng nam MC còn ở TP.HCM nhưng buổi chiều đã phải có mặt tại một tỉnh khác hoặc ngược lại. Vì vậy, ngoài việc sắp xếp lịch dẫn, anh còn phải tính toán kỹ thời gian di chuyển giữa các địa điểm.

Theo anh Du, thù lao một show chú Cuội không cố định mà phụ thuộc vào quy mô, thời lượng, địa điểm, yêu cầu của khách hàng cũng như kinh nghiệm của người dẫn. Với anh, mức thù lao cho một chương trình dao động từ 2 - 10 triệu đồng, tùy show và vai trò đảm nhận.

Tuy nhiên, trong hơn 16 show trung thu năm nay, hơn một nửa chương trình anh Du tham gia là hoạt động thiện nguyện. Có chương trình anh chỉ nhận lộc tượng trưng, có chương trình không nhận cát-xê, thậm chí anh còn vận động thêm quà hoặc tự bỏ tiền để góp vào chương trình dành cho trẻ em.

“Với mình, mùa trung thu không phải là mùa để đặt nặng chuyện kiếm được bao nhiêu tiền. Đây là mùa của sự sẻ chia, là dịp để mình mang niềm vui đến cho thật nhiều em nhỏ”, anh Du chia sẻ.

Trong khi đó, Dương Minh Trí (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long), cho biết một MC hoạt động năng nổ trong mùa trung thu có thể nhận từ 15 đến hơn 20 show trong khoảng 10 - 15 ngày. Những ngày cao điểm, lịch làm việc gần như kín từ sáng đến tối.

Dương Minh Trí trong một chương trình làm chú Cuội ẢNH: NVCC

Theo Trí, mức thù lao cho vai chú Cuội, chị Hằng dao động khá rộng tùy quy mô chương trình và kinh nghiệm của MC. “Các chương trình tại trường mầm non có thể từ 1 - 1,5 triệu đồng/show; chương trình của doanh nghiệp hoặc trung tâm thương mại lớn khoảng 2 - 5 triệu đồng/show, thậm chí cao hơn nếu có yêu cầu đặc biệt. Nhờ mật độ chương trình dày đặc trong thời gian ngắn, thu nhập dịp này có thể tăng gấp 2 - 3 lần so với tháng bình thường. Một MC chạy show năng nổ có thể kiếm được khoảng 20 - 30 triệu đồng, thậm chí cao hơn trong 1 - 2 tuần cao điểm”, Trí cho biết.

Hùng cho biết những ngày cao điểm có thể chạy 4 - 5 show nếu các chương trình có khung giờ phù hợp ẢNH: NVCC

Đỗ Hùng (24 tuổi, ngụ Hưng Yên), cho biết đã nhận 10 show chú Cuội trong mùa trung thu năm nay. Vào các ngày cao điểm, có ngày Hùng có thể chạy 4 - 5 show nếu các chương trình có khung giờ phù hợp. “Thù lao mỗi show của mình dao động từ 1,5 - 5 triệu đồng tùy nội dung và quy mô. Thu nhập cao hơn khoảng 1,5 - 2,5 lần so với ngày thường”, Hùng cho biết.

Còn chị Phạm Thùy Linh (33 tuổi, ngụ Nghệ An) cũng nhận hơn 10 show hóa thân thành chị Hằng trong dịp trung thu năm nay. Theo chị, mức thù lao tùy thuộc tính chất từng chương trình. “Trước khi đi dẫn, mình phải trang điểm, hóa trang thật đẹp, chuẩn bị kịch bản và nhạc trung thu để tạo sự kết nối với khán giả. Với mình, điều khiến bản thân lo lắng nhất lại là thời tiết không ủng hộ”, chị chia sẻ.

Chị Linh hóa thân thành chị Hằng trong các chương trình dịp tết Trung thu ẢNH: NVCC

Không chỉ chú Cuội, chị Hằng mà các chú hề hoạt náo cũng đắt show mỗi dịp tết Trung thu. Anh Đinh Quốc Huy (32 tuổi, ngụ P.Long Nguyên, TP.HCM; trước là tỉnh Bình Dương), cho biết một show làm chú hề có mức thù lao khoảng 2 - 2,5 triệu đồng, tùy quy mô và yêu cầu của khách hàng. “Nếu khách muốn mình chuẩn bị thêm quà cho các bé, chi phí có thể tăng thêm khoảng 500.000 - 1 triệu đồng tùy loại quà”, anh cho biết.

Anh Huy đảm nhận nhiều vai trò trong các chương trình trung thu, từ làm bong bóng nghệ thuật, hoạt náo, dẫn chương trình... ẢNH: NVCC

Đằng sau mức thù lao tiền triệu

Đằng sau một show chú Cuội hay chị Hằng là khá nhiều công đoạn chuẩn bị. Theo anh Du, trước mỗi chương trình, anh phải nghiên cứu nội dung, xây dựng lời dẫn, chuẩn bị trò chơi, các phần giao lưu, hoạt náo, dẫn văn nghệ và dự kiến những tình huống có thể phát sinh.

“Làm chương trình thiếu nhi thì mình không thể cứ cầm một kịch bản rồi đọc đúng từng câu từng chữ. Mình phải tương tác trực tiếp với các bé, phải hiểu tâm lý của các bé và biết lúc nào nên vui, lúc nào nên chậm lại, lúc nào cần thay đổi trò chơi để các bé cảm thấy hào hứng”, anh nói.

Ngoài kịch bản, người dẫn còn phải chuẩn bị trang phục, hóa trang, đạo cụ và quan trọng là giữ được năng lượng xuyên suốt chương trình. Theo anh Du, điều quan trọng nhất vẫn là thật sự yêu trẻ con. Khi người dẫn vui chơi với các bé bằng sự chân thành, các em sẽ cảm nhận được điều đó.

Cùng quan điểm, Trí cho biết công việc của chú Cuội không chỉ là dẫn chương trình mà còn phải hoạt náo, tổ chức trò chơi vận động, kể chuyện, giao lưu đố vui, hướng dẫn trẻ rước đèn, phá cỗ, múa lân. Một số chương trình, MC còn phải đảm nhận thêm những vai trò như chú hề hoặc thực hiện các tiết mục ảo thuật đơn giản.

“Khó nhất là kiểm soát đám đông và giữ năng lượng. Chú Cuội phải vừa duy trì không khí náo nhiệt vừa giữ được trật tự mà không được gắt gỏng”, Trí nói.

Còn với anh Huy gần như đảm nhận nhiều vai trò trong một chương trình. Ngoài dẫn và hoạt náo, anh còn làm bong bóng nghệ thuật, quay phim, chụp ảnh, dựng video kỷ niệm cho khách. Có chương trình không thuê hệ thống âm thanh, anh phải tự mang theo loa kéo và vừa dẫn vừa điều chỉnh âm thanh.

“Gần như toàn chương trình mình không nghỉ một phút nào. Vừa gặp các con thì làm bong bóng, đến giờ thì dẫn chương trình, xong phần lễ lại chơi trò chơi, hoạt náo. Vì vậy phải có sức khỏe dẻo dai”, anh Huy chia sẻ.