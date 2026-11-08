    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Góc ký họa

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương

    Lam Yên
    Lam Yên
    Chùa Thánh Duyên ở Huế được vua Tự Đức ghé cầu mưa khi kinh thành khô hạn. Dưới chân núi, lầu và hành lang đón vua cứ mùa mưa lại phải tháo xuống.

    Cách trung tâm TP.Huế khoảng 50 km, trên đỉnh núi Túy Vân, tháp Điều Ngự của chùa Thánh Duyên có ba tầng càng lên cao càng thu nhỏ. Văn bia Minh Mạng năm 1837 ghi, tầng trên thờ Phật, tầng dưới thờ Diêm Vương, còn tầng giữa dành cho cõi người.

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 1.

    Tháp Điều Ngự trên đỉnh núi Túy Vân nhìn ra cửa biển và dãy núi Bạch Mã

    Ký họa của KTS Linh Hoàng

    Thờ Diêm Vương trong chùa Việt không hiếm. Nhưng ở tháp Điều Ngự, Minh Mạng dành riêng một tầng cho vị cai quản cõi âm. "Điều Ngự" vốn là một danh hiệu của Đức Phật, nhưng nhà vua còn dùng danh hiệu ấy cho Diêm Vương (Địa Phủ Điều Ngự) và những người trị nước có đức (Nhân Gian Điều Ngự). 

    Văn bia ghi rõ hai danh hiệu sau do chính nhà vua đặt ra. Ông lấy vua Nghiêu, Thuấn trong sử Trung Hoa làm ví dụ về những người cầm quyền đem lại phúc lợi cho dân, xứng đáng được đời sau thờ phụng.

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 2.

    Chùa Thánh Duyên ở Huế được vua Minh Mạng cho dựng lại và xây thêm năm 1836

    Ký họa của KTS Phúc Vo

    Trên đỉnh tháp ngày ấy còn có một bánh xe pháp luân gắn chuông nhỏ, quay trên trục bằng đồng. Mỗi khi gió thổi, bánh xe quay, tiếng chuông vang xa gần đều nghe thấy.

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 3.

    Biển tên chùa Thánh Duyên với hàng chữ Hán có nội dung_ tạo dựng năm Minh Mạng thứ 17 (1836) và đại trùng tu năm Bảo Đại thứ 16 (1941)

    Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

    Từ thế kỷ 17, thời chúa Nguyễn Phúc Tần, nơi đây đã có ngôi chùa nhỏ. Năm 1836, vua Minh Mạng cho dựng lại chùa, gác Đại Từ và tháp Điều Ngự, vừa để nối tiếp dấu tích của tổ tiên, vừa mừng thọ mẹ.

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 4.

    Chánh điện chùa Thánh Duyên

    Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 5.

    Chùa được hình thành từ nửa sau thế kỷ 17 và được vua Minh Mạng dựng lại, xây thêm vào thế kỷ 18

    Ký họa của SV Trình Ngọc Danh, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

    Men theo sườn núi, cả quần thể bố cục theo ba cấp: chùa phía dưới, gác Đại Từ lưng chừng, tháp trên đỉnh. Chính điện là nhà rường ba gian hai chái, mái chồng hai lớp, mang dấu ấn kiến trúc cung đình Huế. Qua nhiều lần trùng tu, bố cục cơ bản vẫn được giữ. Riêng gác Đại Từ, khung gỗ đã được thay bằng bê tông cốt thép nhưng vẫn giữ kiểu dáng cũ.

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 6.

    Chùa nhỏ, khiêm nhường, mang phong cách kiến trúc nhà Nguyễn

    Ký họa của KTS Lê Duy Lực

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 7.

    Chùa Thánh Duyên nằm trên núi Túy Vân cách trung tâm TP.Huế khoảng 50km

    Ký họa của họa sĩ Ngọc Nguyễn

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 8.

    Đường lên cổng chùa dài khoảng 50m giữa rừng cây cổ thụ

    Ký họa của KTS Lê Duy Lực

    Ít người biết dưới chân núi từng có hành cung để vua nghỉ khi đến chùa, tuần du cửa biển Tư Hiền. Theo tài liệu Châu bản triều Nguyễn, tòa chính được xây bằng gỗ, lợp ngói, có tường gạch bao quanh. Nhưng lầu Huân Phong và hai dãy hành lang lại được dựng vào khoảng tháng 3, tháng 4 để đón vua. Đến mùa mưa lũ, các công trình này phải tháo dỡ, vật liệu được cất giữ để sử dụng cho những lần sau.

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 9.

    Góc chùa Thánh Duyên

    Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

    Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương- Ảnh 10.

    Tháp Điều Ngự với ba tầng tượng trưng cho cõi âm, cõi người và cõi Phật

    Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

    Theo sử triều Nguyễn, vua Tự Đức hay tin kinh thành ít mưa, quan phủ Thừa Thiên cầu đảo mãi vẫn chưa có, vua bèn ghé chùa Thánh Duyên, âm thầm cầu khấn. Sau năm ngày lưu lại đây, vua về cung thì trời có mưa, bèn sai làm lễ tạ. 

    Tin liên quan

    Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

    Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

    Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X ở Đà Lạt (số 9 Đinh Tiên Hoàng) là công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo. Nơi đây từng đào tạo nhiều giám mục, hồng y và linh mục Công giáo tại VN.

    Góc ký họa: Con ngựa bạch giúp xây thành Thăng Long

    Góc ký họa: 'Đầu não' tham mưu của triều đình nhà Nguyễn

    Khám phá thêm chủ đề

    Góc ký họa chùa Thánh Duyên Huế

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận