Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương

Cách trung tâm TP.Huế khoảng 50 km, trên đỉnh núi Túy Vân, tháp Điều Ngự của chùa Thánh Duyên có ba tầng càng lên cao càng thu nhỏ. Văn bia Minh Mạng năm 1837 ghi, tầng trên thờ Phật, tầng dưới thờ Diêm Vương, còn tầng giữa dành cho cõi người.

Tháp Điều Ngự trên đỉnh núi Túy Vân nhìn ra cửa biển và dãy núi Bạch Mã Ký họa của KTS Linh Hoàng

Thờ Diêm Vương trong chùa Việt không hiếm. Nhưng ở tháp Điều Ngự, Minh Mạng dành riêng một tầng cho vị cai quản cõi âm. "Điều Ngự" vốn là một danh hiệu của Đức Phật, nhưng nhà vua còn dùng danh hiệu ấy cho Diêm Vương (Địa Phủ Điều Ngự) và những người trị nước có đức (Nhân Gian Điều Ngự).

Văn bia ghi rõ hai danh hiệu sau do chính nhà vua đặt ra. Ông lấy vua Nghiêu, Thuấn trong sử Trung Hoa làm ví dụ về những người cầm quyền đem lại phúc lợi cho dân, xứng đáng được đời sau thờ phụng.

Chùa Thánh Duyên ở Huế được vua Minh Mạng cho dựng lại và xây thêm năm 1836 Ký họa của KTS Phúc Vo

Trên đỉnh tháp ngày ấy còn có một bánh xe pháp luân gắn chuông nhỏ, quay trên trục bằng đồng. Mỗi khi gió thổi, bánh xe quay, tiếng chuông vang xa gần đều nghe thấy.

Biển tên chùa Thánh Duyên với hàng chữ Hán có nội dung_ tạo dựng năm Minh Mạng thứ 17 (1836) và đại trùng tu năm Bảo Đại thứ 16 (1941) Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Từ thế kỷ 17, thời chúa Nguyễn Phúc Tần, nơi đây đã có ngôi chùa nhỏ. Năm 1836, vua Minh Mạng cho dựng lại chùa, gác Đại Từ và tháp Điều Ngự, vừa để nối tiếp dấu tích của tổ tiên, vừa mừng thọ mẹ.

Chánh điện chùa Thánh Duyên Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Chùa được hình thành từ nửa sau thế kỷ 17 và được vua Minh Mạng dựng lại, xây thêm vào thế kỷ 18 Ký họa của SV Trình Ngọc Danh, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

Men theo sườn núi, cả quần thể bố cục theo ba cấp: chùa phía dưới, gác Đại Từ lưng chừng, tháp trên đỉnh. Chính điện là nhà rường ba gian hai chái, mái chồng hai lớp, mang dấu ấn kiến trúc cung đình Huế. Qua nhiều lần trùng tu, bố cục cơ bản vẫn được giữ. Riêng gác Đại Từ, khung gỗ đã được thay bằng bê tông cốt thép nhưng vẫn giữ kiểu dáng cũ.

Chùa nhỏ, khiêm nhường, mang phong cách kiến trúc nhà Nguyễn Ký họa của KTS Lê Duy Lực

Chùa Thánh Duyên nằm trên núi Túy Vân cách trung tâm TP.Huế khoảng 50km Ký họa của họa sĩ Ngọc Nguyễn

Đường lên cổng chùa dài khoảng 50m giữa rừng cây cổ thụ Ký họa của KTS Lê Duy Lực

Ít người biết dưới chân núi từng có hành cung để vua nghỉ khi đến chùa, tuần du cửa biển Tư Hiền. Theo tài liệu Châu bản triều Nguyễn, tòa chính được xây bằng gỗ, lợp ngói, có tường gạch bao quanh. Nhưng lầu Huân Phong và hai dãy hành lang lại được dựng vào khoảng tháng 3, tháng 4 để đón vua. Đến mùa mưa lũ, các công trình này phải tháo dỡ, vật liệu được cất giữ để sử dụng cho những lần sau.

Góc chùa Thánh Duyên Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Tháp Điều Ngự với ba tầng tượng trưng cho cõi âm, cõi người và cõi Phật Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Theo sử triều Nguyễn, vua Tự Đức hay tin kinh thành ít mưa, quan phủ Thừa Thiên cầu đảo mãi vẫn chưa có, vua bèn ghé chùa Thánh Duyên, âm thầm cầu khấn. Sau năm ngày lưu lại đây, vua về cung thì trời có mưa, bèn sai làm lễ tạ.