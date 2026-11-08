Chùa Thánh Duyên: Vua Minh Mạng từng dành một tầng tháp thờ Diêm Vương

Cách trung tâm TP.Huế khoảng 50 km, trên đỉnh núi Túy Vân, tháp Điều Ngự của chùa Thánh Duyên có ba tầng càng lên cao càng thu nhỏ. Văn bia Minh Mạng năm 1837 ghi, tầng trên thờ Phật, tầng dưới thờ Diêm Vương, còn tầng giữa dành cho cõi người.
Thờ Diêm Vương trong chùa Việt không hiếm. Nhưng ở tháp Điều Ngự, Minh Mạng dành riêng một tầng cho vị cai quản cõi âm. "Điều Ngự" vốn là một danh hiệu của Đức Phật, nhưng nhà vua còn dùng danh hiệu ấy cho Diêm Vương (Địa Phủ Điều Ngự) và những người trị nước có đức (Nhân Gian Điều Ngự).
Văn bia ghi rõ hai danh hiệu sau do chính nhà vua đặt ra. Ông lấy vua Nghiêu, Thuấn trong sử Trung Hoa làm ví dụ về những người cầm quyền đem lại phúc lợi cho dân, xứng đáng được đời sau thờ phụng.
Trên đỉnh tháp ngày ấy còn có một bánh xe pháp luân gắn chuông nhỏ, quay trên trục bằng đồng. Mỗi khi gió thổi, bánh xe quay, tiếng chuông vang xa gần đều nghe thấy.
Từ thế kỷ 17, thời chúa Nguyễn Phúc Tần, nơi đây đã có ngôi chùa nhỏ. Năm 1836, vua Minh Mạng cho dựng lại chùa, gác Đại Từ và tháp Điều Ngự, vừa để nối tiếp dấu tích của tổ tiên, vừa mừng thọ mẹ.
Men theo sườn núi, cả quần thể bố cục theo ba cấp: chùa phía dưới, gác Đại Từ lưng chừng, tháp trên đỉnh. Chính điện là nhà rường ba gian hai chái, mái chồng hai lớp, mang dấu ấn kiến trúc cung đình Huế. Qua nhiều lần trùng tu, bố cục cơ bản vẫn được giữ. Riêng gác Đại Từ, khung gỗ đã được thay bằng bê tông cốt thép nhưng vẫn giữ kiểu dáng cũ.
Ít người biết dưới chân núi từng có hành cung để vua nghỉ khi đến chùa, tuần du cửa biển Tư Hiền. Theo tài liệu Châu bản triều Nguyễn, tòa chính được xây bằng gỗ, lợp ngói, có tường gạch bao quanh. Nhưng lầu Huân Phong và hai dãy hành lang lại được dựng vào khoảng tháng 3, tháng 4 để đón vua. Đến mùa mưa lũ, các công trình này phải tháo dỡ, vật liệu được cất giữ để sử dụng cho những lần sau.
Theo sử triều Nguyễn, vua Tự Đức hay tin kinh thành ít mưa, quan phủ Thừa Thiên cầu đảo mãi vẫn chưa có, vua bèn ghé chùa Thánh Duyên, âm thầm cầu khấn. Sau năm ngày lưu lại đây, vua về cung thì trời có mưa, bèn sai làm lễ tạ.
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