Hẹn nhau đến chùa, cắt tóc tặng bệnh nhân ung thư

'Làm việc tốt không hề khó'

Cầm 2 lọn tóc dài hơn 30 cm vừa được cắt, chị Lê Thị Phú (33 tuổi, ở P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) nhớ đến một người bạn đã mất vì ung thư nhiều năm trước. Chị Phú kể khi người bạn còn điều trị bệnh, chị không biết mình có thể làm gì để giúp bạn. Sau này, khi tìm hiểu về hoạt động hiến tóc làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư, chị bắt đầu nuôi tóc dài để tặng.

Anh Võ Ngọc Sơn cắt tóc cho chị Lê Thị Phú Ảnh: PHAN DIỆP

"Tôi hiến tóc được 2 lần rồi, cứ khoảng hơn 2 năm thì tóc sẽ đạt độ dài đủ hiến tặng", chị Phú chia sẻ. Lần này, chị đến chùa An Lạc trên đường Phạm Văn Đồng để tham gia buổi cắt tóc do nhà chùa phối hợp các đơn vị thiện nguyện tổ chức.

Cùng có mặt tại chùa là chị Trần Thị Tuyết (43 tuổi) và con gái Trần Thị Thanh An (9 tuổi). Đây là lần thứ ba chị Tuyết hiến tóc, còn con gái là lần thứ hai. Chị Tuyết kể để có mái tóc đủ dài và khỏe thì phải chăm sóc trong thời gian khá lâu, thường hơn 2 năm. Trong thời gian ấy, chị tìm hiểu cách chăm sóc tóc, hạn chế nhuộm, uốn và tránh sử dụng các sản phẩm dễ làm tóc hư tổn.

Với chị, việc trao đi mái tóc dài không chỉ nhằm tiếp thêm niềm tin cho bệnh nhân ung thư mà còn để dạy cho con gái biết rằng: "Làm việc tốt không hề khó, điều quan trọng là mình có muốn làm hay không".

Hai mẹ con chị Trần Thị Tuyết nhận thư cảm ơn từ BCNV Ảnh: PHAN DIỆP

Tại chùa sáng hôm ấy, những người đăng ký hiến tóc xếp hàng lấy số thứ tự, chờ đến lượt cắt. Các thợ tóc kiểm tra độ dài, chia tóc thành từng lọn trước khi cắt, rồi tiếp tục chỉnh sửa mái tóc ngắn mới cho người hiến.

Những người thợ cắt tóc trong sân chùa

Hoạt động hiến tóc tại chùa An Lạc được thầy Thích Thiện Tuệ, trụ trì nhà chùa, khởi xướng từ đầu năm 2026. Nhà chùa liên hệ Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) để phối hợp tổ chức các buổi cắt tóc, kết hợp với hoạt động hiến máu nhân đạo định kỳ 3 tháng một lần. Ngày 25.10 vừa qua là lần tổ chức thứ ba, với hơn 100 người đến hiến tóc. Theo ban tổ chức, những lọn tóc được tiếp nhận sẽ chuyển đến BCNV để phục vụ làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư.

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, đại diện đạo tràng Mây Lành - đơn vị tổ chức hoạt động tại chùa, cho biết trước mỗi buổi hiến tóc khoảng 1 tháng, thông tin được đăng trên các kênh mạng xã hội để mọi người đăng ký. Ban tổ chức cũng tiếp nhận tóc do những người không thể đến trực tiếp gửi về.

Hơn 100 người đến chùa An Lạc hiến tóc Ảnh: PHAN DIỆP

Tham gia cắt tóc hôm ấy có hơn 10 người thợ thuộc Mạng lưới Salon Tóc Hồng. Họ liên tục làm việc trong buổi sáng, vừa cắt tóc đúng yêu cầu tiếp nhận vừa tạo kiểu lại cho người hiến. Trong đó có anh Võ Ngọc Sơn (38 tuổi), làm việc tại Anh Hair Studio trên đường Hồng Lĩnh (P.Hòa Hưng, TP.HCM), người đã đồng hành cùng BCNV suốt 7 năm qua.

Theo anh Sơn, cắt tóc hiến tặng không chỉ là cắt đủ chiều dài mà còn phải chia và buộc tóc đúng cách để những lọn tóc có thể được sử dụng sau khi tiếp nhận. "Đối với tóc bình thường, độ dài tối thiểu hiến tặng là 25 cm, tóc nhuộm là 35 cm", anh cho biết.

Sau khi cắt phần tóc hiến tặng, anh cùng các thợ khác tiếp tục chỉnh sửa mái tóc mới cho từng người. Có người muốn cắt ngắn hẳn, có người nhờ thợ tư vấn kiểu tóc phù hợp với gương mặt.