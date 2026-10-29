Vắc xin ung thư giúp giảm 58% nguy cơ tái phát hoặc tử vong

Bước đột phá từ nghiên cứu mới

Nghiên cứu vừa được trình bày tại Hội nghị của Hiệp hội ung thư Y khoa Châu Âu (ESMO Congress 2026) diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha từ 23 - 27.10. Thử nghiệm phát hiện vắc xin mARN cá nhân hóa đầu tiên đã thành công, giúp giảm mạnh nguy cơ ung thư tái phát hoặc tử vong.

Nghiên cứu do Viện Ung thư Hắc tố của Úc chủ trì, sử dụng vắc xin mARN do Moderna và Merck phát triển nhằm ngăn ung thư tái phát sau phẫu thuật. Thử nghiệm giai đoạn 3 gồm hơn 1.100 bệnh nhân tại 157 trung tâm toàn cầu. Các tác giả giải trình tự khối u của từng bệnh nhân để xác định dấu hiệu riêng phân biệt tế bào ung thư với tế bào khỏe mạnh. Vắc xin hoạt động như một "lệnh truy nã" riêng, chỉ chính xác tế bào ung thư để hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt, phối hợp cùng thuốc miễn dịch pembrolizumab.

Vắc xin mới giúp giảm 58% nguy cơ tái phát ung thư Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Kết quả ghi nhận phương pháp mới giúp giảm 42% nguy cơ ung thư hắc tố tái phát hoặc tử vong so với chỉ dùng một mình pembrolizumab.

Đáng chú ý, trong nhóm bệnh nhân không còn dấu hiệu ung thư sau 6 tháng điều trị, phác đồ kết hợp giúp giảm 58% nguy cơ tái phát hoặc tử vong so với nhóm đối chứng, theo trang tin khoa học Science Alert.

Bác sĩ Georgina Long, tác giả nghiên cứu, giải thích tế bào ung thư có thể né tránh sự phát hiện của hệ miễn dịch bằng cách lợi dụng các cơ chế kiểm soát miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Thuốc pembrolizumab giúp khắc phục cơ chế này bằng cách ức chế protein PD-1, tạo điều kiện để tế bào miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Tuy nhiên, thuốc không được thiết kế riêng cho đặc điểm khối u của từng bệnh nhân.

Khi kết hợp pembrolizumab với vắc xin mRNA cá nhân hóa, hệ miễn dịch được hỗ trợ nhận diện những dấu ấn đặc trưng của khối u ở từng người bệnh. Cách tiếp cận này nhằm tăng khả năng phát hiện và tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại sau phẫu thuật, qua đó giảm nguy cơ bệnh tái phát.

Mở ra phương pháp điều trị cho các loại ung thư khác

Hơn nữa, không chỉ ung thư da mới có thể hưởng lợi từ công nghệ mRNA. Bác sĩ Long cho biết thành công ở ung thư hắc tố mở ra bước ngoặt mới trong điều trị, giúp người bệnh kéo dài thời gian khỏi bệnh.

Alex Menzies, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Viện Ung thư Hắc tố Úc cũng đồng tình với quan điểm trên: Hy vọng trong tương lai gần, phương pháp mới này không chỉ cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân ung thư hắc tố giai đoạn tiến triển, mà còn cho cả những bệnh nhân mắc các loại ung thư khác.

Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và cần được tiếp tục theo dõi, đánh giá trước khi xác định hiệu quả lâu dài cũng như khả năng ứng dụng rộng rãi trong điều trị ung thư.