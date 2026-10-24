Nhiều người quan tâm tiêm vắc xin phòng não mô cầu sau thông tin ca bệnh

Nhiều người chủ động tìm hiểu và tiêm vắc xin

Bạn H.A (17 tuổi, học sinh lớp 11, ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) chia sẻ trong lúc ngồi chờ sau tiêm vắc xin não mô cầu: “Mấy hôm nay, em chú ý đến thông tin về một nhóm học sinh bị lây nhiễm não mô cầu vì bản thân cũng là học sinh, thường xuyên tiếp xúc nhiều bạn bè. Em cũng khuyên các bạn xung quanh nên tìm hiểu, chủ động phòng bệnh để bảo vệ bản thân, gia đình”.

Nhiều người chủ động đi tư vấn, tiêm vắc xin não mô cầu cho bản thân và gia đình ẢNH: G.N

Bạn Nguyễn Hữu Bằng (19 tuổi, sinh viên, ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) cho biết: “Em muốn tìm hiểu cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh não mô cầu, bởi không biết bệnh có biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu hay không. Trước nguy cơ bệnh diễn tiến nhanh và lây lan, em nghĩ việc chủ động tìm hiểu, tiêm vắc xin phòng bệnh là cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh”.

Chị T.M (35 tuổi, nhân viên văn phòng, ở phường Tân Thuận, TP.HCM), có con 5 tuổi, cho biết sau khi hay tin chùm ca não mô cầu tại TP.HCM thời gian gần đây, chị luôn theo sát để cập nhật thông tin chính thống mới nhất.

“Khi biết tin, tôi tìm lại sổ tiêm chủng của con, xem mình đã tiêm vắc xin não mô cầu cho con hay chưa để dẫn con đi tiêm. Tôi cũng điện thoại về cho ba mẹ và nhắc nhở các em, các cháu ở nhà chú ý và phòng ngừa bệnh”, chị M. nói.

Ông Vũ Ngọc Thắng, Giám đốc Ngành hàng thuốc và vắc xin, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết thời gian gần đây, ghi nhận thực tế tại Hệ thống Tiêm chủng Long Châu cho thấy ý thức chủ động dự phòng bệnh do não mô cầu của phụ huynh tăng lên rõ rệt.

“Phụ huynh tập trung ưu tiên vắc xin phòng não mô cầu nhóm B - nhóm vi khuẩn có thể khiến bệnh trở nặng nhanh chóng chỉ trong 24 giờ, vừa được ghi nhận gần đây - và chủ động tiêm phối hợp cùng nhóm đa giá A, C, Y, W để tạo miễn dịch bảo vệ toàn diện, đúng theo khuyến cáo từ giới chuyên môn”, ông Thắng cho hay.

Dễ nhầm với cảm cúm, nguy cơ chuyển nặng nhanh

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, cho biết bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và đe dọa tính mạng.

Bệnh diễn tiến nhanh, triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cảm cúm như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Một số trường hợp có thể chuyển nặng chỉ trong vài giờ, thậm chí tử vong.

Để phòng bệnh, cần giữ vệ sinh cá nhân, duy trì môi trường sống thông thoáng, hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh, không dùng chung vật dụng cá nhân. Đồng thời, cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi sức khỏe, nhất là khi có ca bệnh trong gia đình, trường học hoặc nơi sinh hoạt tập thể.

Bên cạnh đó, người dân nên kiểm tra lịch tiêm chủng, tham khảo ý kiến bác sĩ để tiêm vắc xin phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe.