Người đã tiêm vắc xin não mô cầu có cần sử dụng kháng sinh dự phòng không?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, trả lời: Người đã tiêm vắc xin não mô cầu không cần sử dụng kháng sinh dự phòng thường quy nếu không có yếu tố phơi nhiễm cần điều trị dự phòng. Tuy nhiên, nếu được xác định là người tiếp xúc gần với ca bệnh não mô cầu xâm lấn, vẫn cần được đánh giá và sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định của bác sĩ, ngay cả khi đã tiêm vắc xin đầy đủ.

Nếu được xác định là người tiếp xúc gần với ca bệnh não mô cầu xâm lấn, vẫn cần được đánh giá và sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định của bác sĩ, ngay cả khi đã tiêm vắc xin đầy đủ Ảnh minh họa: H.Phúc

Điều này là do vắc xin giúp cơ thể tạo miễn dịch chủ động, giảm nguy cơ mắc bệnh do các nhóm huyết thanh được bao phủ, nhưng không bảo vệ tuyệt đối và không thay thế vai trò của kháng sinh dự phòng sau phơi nhiễm.

Những người tiếp xúc gần có thể bao gồm người sống cùng nhà, người có tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp hoặc nước bọt của người bệnh, chẳng hạn như hôn, hoặc nhân viên y tế có tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường thở mà không được bảo vệ phù hợp.

Không nên tự ý sử dụng kháng sinh chỉ vì lo lắng

Kháng sinh dự phòng cần được sử dụng càng sớm càng tốt sau khi xác định có phơi nhiễm nguy cơ cao, nhằm giảm nguy cơ phát triển bệnh và hạn chế sự lây truyền vi khuẩn. Người dân không nên tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh chỉ vì lo lắng khi nghe thông tin có ca bệnh trong cộng đồng.

Vì vậy, nếu có tiếp xúc gần với người mắc bệnh não mô cầu, dù đã tiêm vắc xin hay chưa, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và hướng dẫn dự phòng phù hợp.