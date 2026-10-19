Trường có ca não mô cầu: Bác sĩ chỉ ra những điều cần lưu ý

Theo bác sĩ chuyên Khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch, Phó trưởng Khoa Nhi và Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp, thông qua giọt bắn dịch tiết mũi - họng khi ho, hắt hơi, tiếp xúc gần.

Khi phát hiện một ca nhiễm trong môi trường tập thể kín như lớp học, việc dự phòng cho những người tiếp xúc gần là cực kỳ khẩn cấp nhằm cắt đứt chuỗi lây truyền.

Phụ huynh nên theo dõi sức khỏe của trẻ ngay khi ở nhà ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Không phải ai cũng cần uống kháng sinh dự phòng

Bác sĩ Thạch cho biết không phải toàn bộ học sinh trong trường đều cần uống kháng sinh dự phòng; chỉ định dự phòng tập trung vào nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh trong khoảng thời gian có khả năng lây truyền (thường trong vòng 7 ngày trước khi người bệnh khởi phát triệu chứng). Cụ thể gồm:

Các bạn cùng lớp: Đặc biệt những người ngồi cạnh hoặc có khoảng cách tiếp xúc gần, thường xuyên giao tiếp với trẻ đã nhiễm bệnh.

Thành viên trong nhóm sinh hoạt chung: Các học sinh tham gia cùng nhóm học tập, câu lạc bộ hoặc ngồi chung xe đưa/đón với ca bệnh.

Giáo viên hoặc người tiếp xúc trực tiếp: Có tiếp xúc gần, chăm sóc trực tiếp cho học sinh đó mà không có thiết bị bảo hộ phù hợp.

“Việc dùng kháng sinh dự phòng nhằm tiêu diệt nhanh chóng vi khuẩn khu trú tại vùng hầu họng của người mang trùng lành tính hoặc người mới phơi nhiễm, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào máu và hệ thần kinh trung ương”, bác sĩ Thạch nói.

Sử dụng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ hoặc cơ quan y tế

Kháng sinh dự phòng cần được sử dụng càng sớm càng tốt theo chỉ định của bác sĩ hoặc cơ quan y tế, lý tưởng nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ca bệnh. Loại thuốc và liều dùng phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và hướng dẫn chuyên môn; người dân không nên tự ý ngưng thuốc giữa chừng hoặc tự tăng, giảm liều.

Việc uống kháng sinh dự phòng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhưng không đảm bảo miễn dịch tuyệt đối trong tương lai (nếu tiếp xúc lại với nguồn bệnh mới). Do đó, trong vòng 10 - 14 ngày tiếp theo, người tiếp xúc gần vẫn cần theo dõi thân nhiệt và sức khỏe.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn/nôn mửa, cổ cứng, hoặc xuất hiện các nốt ban tím/tử ban trên da, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu kịp thời.

Trường đã có học sinh bị lây nhiễm cần làm gì để phòng bệnh?

Về phía nhà trường, bác sĩ Hoàng Thạch khuyên nên:

Khoanh vùng đối tượng F1 để cho dùng thuốc kháng sinh dự phòng phù hợp theo hướng dẫn.

Lau chùi bề mặt bàn ghế, tay nắm cửa, đồ dùng học tập, lan can cầu thang và nhà vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn chứa Clo hoạt tính hoặc dung dịch sát khuẩn chuyên dụng.

Mở cửa sổ, cửa chính để tăng cường thông gió tự nhiên; hạn chế dùng phòng máy lạnh đóng kín cửa trong thời điểm này.

Khuyến khích học sinh và giáo viên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn chứa cồn; đeo khẩu trang khi ở không gian đông người.

Hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe chủ động, không hoang mang. Cung cấp thông tin minh bạch, chính xác từ cơ quan y tế để phụ huynh hiểu đúng về bệnh, biết cách phòng ngừa, tránh tình trạng kỳ thị học sinh hoặc hoảng loạn mua thuốc uống lan tràn.

Về phía phụ huynh: