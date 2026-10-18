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    Trong lớp học có trẻ nhiễm não mô cầu, khi nào cần uống kháng sinh dự phòng?

    Lê Cầm
    Lê Cầm
    Khi trong lớp học có trẻ mắc bệnh do não mô cầu, một trong những vấn đề khiến phụ huynh lo lắng là liệu con mình có cần uống kháng sinh dự phòng hay không, đặc biệt khi việc tiếp xúc đã diễn ra từ vài ngày trước.

    Như thế nào được hiểu là tiếp xúc gần với người bệnh não mô cầu

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cần xem xét mức độ gần, thời gian tiếp xúc, việc tiếp xúc với dịch tiết miệng - họng và thời điểm tiếp xúc với người bệnh não mô cầu. Nhóm nguy cơ cần được đánh giá dự phòng là những người tiếp xúc trong khoảng 7 ngày trước khi bệnh nhân khởi phát triệu chứng cho đến 24 giờ sau khi bệnh nhân được điều trị kháng sinh hiệu quả.

    Do đó, khi trẻ có tiếp xúc với người mắc bệnh do não mô cầu, phụ huynh nên chủ động liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và tư vấn sử dụng kháng sinh dự phòng phù hợp.

    "Việc lựa chọn loại kháng sinh, liều lượng và cách sử dụng cần tuân theo chỉ định của bác sĩ, dựa trên độ tuổi, cân nặng và tình trạng sức khỏe của từng trẻ. Phụ huynh không nên tự ý mua thuốc hoặc sử dụng kháng sinh dự phòng khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế", bác sĩ Tiến khuyến cáo.

    Trong lớp có trẻ nhiễm não mô cầu, khi nào cần uống kháng sinh dự phòng? - Ảnh 1.

    Các tình huống xác định tiếp xúc gần theo hướng dẫn CDC Mỹ và WHO

    ẢNH: BSCC


    Nhận biết sớm các dấu hiệu nhiễm não mô cầu ở trẻ em

    Bệnh do não mô cầu có thể khởi phát đột ngột, diễn tiến nhanh và gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường ở trẻ để chủ động đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám.

    Theo bác sĩ Tiến, một trong những dấu hiệu cần chú ý là trẻ sốt cao đột ngột, thường từ 38,5 độ C trở lên, kèm đau đầu, nôn ói, có thể nhạy cảm với ánh sáng. Trẻ cũng có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, lừ đừ, vẻ mặt bơ phờ, nhiễm trùng, nhiễm độc, giảm phản ứng, cứng cổ hoặc khó cúi gập cổ. Ở trẻ nhỏ, các biểu hiện như biếng ăn, bỏ bú, đôi khi kèm tiêu chảy cũng cần được lưu ý.

    Trong lớp có trẻ nhiễm não mô cầu, khi nào cần uống kháng sinh dự phòng? - Ảnh 2.

    Ca bệnh não mô cầu trong chùm ca bệnh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sức khỏe ổn định

    ẢNH: BVCC

    Đáng chú ý, một số trường hợp có thể xuất hiện ban xuất huyết trên da, biểu hiện bằng những đốm đỏ hoặc tím, đặc biệt ở vùng chân, mông. Ngoài ra, trẻ có thể bị xuất huyết kết mạc mắt với các chấm hoặc mảng đỏ ở lòng trắng mắt, đôi khi kèm chảy nước mắt, sợ ánh sáng.

    Các biểu hiện trên có thể gợi ý bệnh do não mô cầu, song không phải trẻ nào cũng xuất hiện đầy đủ triệu chứng. Do bệnh có khả năng tiến triển nhanh và nặng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà.

    Chủ động phòng ngừa nhiễm não mô cầu ở trẻ

    Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, bác sĩ Tiến nhấn mạnh vai trò của các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là tiêm vắc xin đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiêm chủng giúp phòng ngừa bệnh do những nhóm huyết thanh não mô cầu có trong vắc xin.

    Phụ huynh cũng cần hướng dẫn trẻ duy trì thói quen vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên, không dùng chung đồ dùng cá nhân, che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Đồng thời, hạn chế để trẻ tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh đường hô hấp.

    Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống đầy đủ, cân đối, ngủ đủ giấc và vận động hợp lý cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể của trẻ.

    Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện các biểu hiện nghi ngờ nhiễm não mô cầu, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.

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