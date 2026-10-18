Trong lớp học có trẻ nhiễm não mô cầu, khi nào cần uống kháng sinh dự phòng?

Như thế nào được hiểu là tiếp xúc gần với người bệnh não mô cầu

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cần xem xét mức độ gần, thời gian tiếp xúc, việc tiếp xúc với dịch tiết miệng - họng và thời điểm tiếp xúc với người bệnh não mô cầu. Nhóm nguy cơ cần được đánh giá dự phòng là những người tiếp xúc trong khoảng 7 ngày trước khi bệnh nhân khởi phát triệu chứng cho đến 24 giờ sau khi bệnh nhân được điều trị kháng sinh hiệu quả.

Do đó, khi trẻ có tiếp xúc với người mắc bệnh do não mô cầu, phụ huynh nên chủ động liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và tư vấn sử dụng kháng sinh dự phòng phù hợp.

"Việc lựa chọn loại kháng sinh, liều lượng và cách sử dụng cần tuân theo chỉ định của bác sĩ, dựa trên độ tuổi, cân nặng và tình trạng sức khỏe của từng trẻ. Phụ huynh không nên tự ý mua thuốc hoặc sử dụng kháng sinh dự phòng khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế", bác sĩ Tiến khuyến cáo.

Các tình huống xác định tiếp xúc gần theo hướng dẫn CDC Mỹ và WHO ẢNH: BSCC





Nhận biết sớm các dấu hiệu nhiễm não mô cầu ở trẻ em

Bệnh do não mô cầu có thể khởi phát đột ngột, diễn tiến nhanh và gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường ở trẻ để chủ động đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám.

Theo bác sĩ Tiến, một trong những dấu hiệu cần chú ý là trẻ sốt cao đột ngột, thường từ 38,5 độ C trở lên, kèm đau đầu, nôn ói, có thể nhạy cảm với ánh sáng. Trẻ cũng có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, lừ đừ, vẻ mặt bơ phờ, nhiễm trùng, nhiễm độc, giảm phản ứng, cứng cổ hoặc khó cúi gập cổ. Ở trẻ nhỏ, các biểu hiện như biếng ăn, bỏ bú, đôi khi kèm tiêu chảy cũng cần được lưu ý.

Ca bệnh não mô cầu trong chùm ca bệnh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sức khỏe ổn định ẢNH: BVCC

Đáng chú ý, một số trường hợp có thể xuất hiện ban xuất huyết trên da, biểu hiện bằng những đốm đỏ hoặc tím, đặc biệt ở vùng chân, mông. Ngoài ra, trẻ có thể bị xuất huyết kết mạc mắt với các chấm hoặc mảng đỏ ở lòng trắng mắt, đôi khi kèm chảy nước mắt, sợ ánh sáng.

Các biểu hiện trên có thể gợi ý bệnh do não mô cầu, song không phải trẻ nào cũng xuất hiện đầy đủ triệu chứng. Do bệnh có khả năng tiến triển nhanh và nặng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà.