Sức khỏe

TP.HCM: Cứu sống bé trai 7 tuổi mắc não mô cầu

Lê Cầm
04/05/2026 15:15 GMT+7

Nam bệnh nhi (7 tuổi, ở phường Long Trường, TP.HCM) sốt, lừ đừ đến ngày thứ 2 thì nổi các ban xuất huyết tập trung ở chân. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhi được theo dõi não mô cầu, nhiễm trùng huyết.

Khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2, bé sốt cao 39 độ, mạch nhanh 140 lần/phút, thở nhanh 25 lần/phút, các ban rải rác toàn thân. Xét nghiệm định lượng CRP (định lượng protein - đánh giá tình trạng viêm) với kết quả 154mg/L, tăng gấp 20 lần giá trị bình thường. Trước nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhi được chuyển sang Khoa Hồi sức Nhiễm, tại khu vực cách ly riêng biệt.

Ngày 4.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết trẻ được hỗ trợ hô hấp, tiêm kháng sinh và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. Sau 2 ngày, bệnh nhi đáp ứng với phương pháp điều trị, bé hết sốt, tử ban nhạt màu dần, bạch cầu máu, CRP giảm và được chuyển về Khoa Nhiễm tiếp tục điều trị.

Sau khi điều trị đủ liều kháng sinh, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi ổn định, bệnh nhi được xuất viện trong niềm vui của gia đình và nhân viên y tế.

Các ban xuất huyết tập trung ở chân của trẻ

Bệnh viêm não mô cầu có tỷ lệ tử vong cao

Bác sĩ Việt khuyến cáo, bệnh viêm não mô cầu có tỷ lệ tử vong cao vì bệnh tiến triển nặng rất nhanh (thể nhiễm trùng huyết tối cấp khởi phát bệnh và tử vong trong vòng 24 giờ); có thể để lại di chứng tổn thương thần kinh vĩnh viễn (thể viêm màng não mủ); cắt cụt chi (hoại tử chi do tắc mạch).

Hiện nay số ca mắc não mô cầu có khuynh gia tăng trong năm 2025 và đầu năm 2026. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất rơi vào độ tuổi trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và tuổi thanh thiếu niên. Việc tiêm vắc xin phòng ngừa não mô cầu là lá chắn quan trọng bảo vệ trẻ hiệu quả nhất.

Viêm não mô cầu: Sau ca tử vong, 10 ngày qua Cà Mau chưa có ca mới

Sau ca tử vong do viêm não mô cầu, 10 ngày qua Cà Mau chưa ghi nhận ca mới. Ngành y tế tiếp tục giám sát, khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

