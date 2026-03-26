TP.HCM: 1 sinh viên mắc bệnh viêm não mô cầu

Ngày 26.3, theo báo cáo về tình hình bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 11.2026 (từ ngày 9 đến 15.3), thành phố ghi nhận 1 trường hợp viêm màng não do não mô cầu tại phường Bình Lợi Trung. Bệnh nhân là sinh viên 21 tuổi, đang học online tại Trường đại học Giao thông vận tải. Bệnh khởi phát ngày 9.3, đến ngày 10.3 nhập viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định và được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 11.3.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ẢNH: D.T

Khai thác bệnh sử, sinh viên này chưa từng tiêm ngừa viêm não mô cầu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Hai người sống cùng nhà với bệnh nhân này đang được theo dõi và cho uống thuốc Ciprofloxacin 500 mg, 1 viên liều duy nhất dự phòng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đủ 10 ngày để phòng ngừa nguy cơ lây lan.

Chủ động phòng bệnh viêm não mô cầu

Trước nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Một trong những biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả hiện nay là tiêm vắc xin phòng viêm màng não do não mô cầu Ảnh: M.Huyền

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết, để phòng bệnh viêm não mô cầu hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường.

Việc giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, đảm bảo thông thoáng không khí cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường sức đề kháng sẽ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Một trong những biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả hiện nay là tiêm vắc xin phòng viêm màng não do não mô cầu. Vắc xin có thể được tiêm cho trẻ em, thanh thiếu niên và người có nguy cơ cao. Người dân nên tiêm phòng tại các cơ sở y tế đủ điều kiện để đảm bảo an toàn và hiệu quả.