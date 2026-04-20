Sức khỏe

Viêm não mô cầu: Sau ca tử vong, 10 ngày qua Cà Mau chưa có ca mới

Gia Bách
20/04/2026 20:35 GMT+7

Sau ca tử vong do viêm não mô cầu, 10 ngày qua Cà Mau chưa ghi nhận ca mới. Ngành y tế tiếp tục giám sát, khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

Ngày 20.4, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau (CDC Cà Mau) xác nhận các ca viêm não mô cầu tại ấp 6 xã Khánh An đã được kiểm soát sau 10 ngày kể từ thời điểm phát hiện ca bệnh đầu tiên. Đến nay, ngành y tế không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan, cho thấy chuỗi lây truyền đã được cắt đứt.

Các ca viêm não mô cầu ở Cà Mau được kiểm soát

Diễn biến các ca bệnh được xác định bắt đầu từ ngày 10.4 khi CDC Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc bệnh do não mô cầu. Qua điều tra dịch tễ và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM, có 2 ca được xác định dương tính, trong đó có 1 ca tử vong.

Ngành y tế tỉnh ngay lập tức điều tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Lực lượng chức năng yêu cầu những người tiếp xúc gần theo dõi sức khỏe trong 10 ngày; đồng thời khử khuẩn môi trường khu vực có yếu tố dịch tễ. Cơ quan chức năng cũng lập danh sách, quản lý, theo dõi sức khỏe và cho uống thuốc dự phòng Azithromycin 0,5 g liều duy nhất đối những người tiếp xúc gần và người có liên quan dịch tễ.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó trên địa bàn ấp 6, xã Khánh An (Cà Mau) ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.

Trường hợp đầu tiên nhập viện chiều 7.4 trong tình trạng lơ mơ, kích thích, xuất hiện chấm xuất huyết, nôn ói nhiều lần, được chẩn đoán ban đầu sốt chưa rõ nguyên nhân.

Trường hợp thứ 2 nhập viện tối 8.4 với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh, nhanh chóng chuyển nặng, rơi vào hôn mê sâu và tử vong rạng sáng 9.4.

Trường hợp thứ 3 nhập viện ngày 9.4 sau nhiều ngày sốt cao kéo dài, kèm ho, đau cơ, tụt huyết áp, có dấu hiệu tràn dịch màng phổi, xuất huyết dưới da...

Cà Mau: 3 ca nghi viêm não mô cầu, 2 ca dương tính, 1 ca tử vong

Cà Mau ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, trong đó 2 ca dương tính, 1 ca tử vong, hiện ngành y tế đang siết chặt kiểm soát dịch.

