Sức khỏe

Cà Mau: 3 ca nghi viêm não mô cầu, 2 ca dương tính, 1 ca tử vong

Gia Bách
13/04/2026 11:21 GMT+7

Cà Mau ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, trong đó 2 ca dương tính, 1 ca tử vong, hiện ngành y tế đang siết chặt kiểm soát dịch.

Ngày 13.4, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, cho biết trong 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu trước đó đã xác định có 2 ca dương tính và 1 ca âm tính.

Trong đó, 1 trường hợp dương tính đã tử vong, 1 trường hợp dương tính khác đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Đây cũng là ca nhập viện đầu tiên vào chiều ngày 7.4. Trường hợp còn lại cũng đang điều trị tại đây và có kết quả âm tính.

Cũng theo lời bác sĩ Trần Hiến Khóa, đến thời điểm hiện tại không ghi nhận thêm ca nghi mắc mới liên quan viêm não mô cầu; ngành y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý môi trường và khử trùng tại khu vực có yếu tố dịch tễ để hạn chế nguy cơ lây lan.

Như Thanh Niên đã thông tin, trên địa bàn ấp 6, xã Khánh An (Cà Mau) vừa ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.

Trường hợp đầu tiên nhập viện chiều 7.4 trong tình trạng lơ mơ, kích thích, xuất hiện chấm xuất huyết, nôn ói nhiều lần, được chẩn đoán ban đầu sốt chưa rõ nguyên nhân. 

Trường hợp thứ 2 nhập viện tối 8.4 với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh, nhanh chóng chuyển nặng, rơi vào hôn mê sâu và tử vong rạng sáng 9.4, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa trên nền nhiều bệnh lý. 

Trường hợp thứ 3 nhập viện ngày 9.4 sau nhiều ngày sốt cao kéo dài, kèm ho, đau cơ, tụt huyết áp, có dấu hiệu tràn dịch màng phổi và xuất huyết dưới da, đang được theo dõi nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue và viêm phổi...

Cả ba trường hợp này trước đó đều có tiếp xúc với 1 trường hợp đã tử vong từ giữa tháng 3.2026 với các biểu hiện sốt cao, xuất huyết dưới da và tụt huyết áp.

Khám phá thêm chủ đề

viêm não mô cầu tử vong tụt huyết áp cà mau Sốt cao Lơ mơ thở nhanh
