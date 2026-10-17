Thông tin mới nhất về sức khỏe 2 bệnh nhân mắc não mô cầu ở TP.HCM

Cục Phòng bệnh cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận từ ngày 14 -16.10, tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP.HCM) ghi nhận chùm 3 ca bệnh nhiễm trùng do não mô cầu.

Trong đó, một trường hợp tử vong là bệnh nhi H.H.K (12 tuổi, học sinh lớp 7A5). Bệnh nhân khởi phát đau đầu ngày 12.10, sốt và phát ban ngày 14.10; diễn biến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp và tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Ca bệnh não mô cầu trong chùm ca bệnh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sức khỏe ổn định ẢNH: BVCC

Trường hợp bệnh nhân N.A.B.M (12 tuổi, học sinh lớp 7A2), có tiếp xúc gần hằng ngày với ca bệnh thứ nhất (H.H.K). Bệnh nhân khởi phát ngày 12.10, nhập viện tối 14.10 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện sức khỏe ổn định, tiếp tục điều trị và theo dõi sát.

Trường hợp thứ ba là N.T.A.Q (12 tuổi, học sinh lớp 7A2) có có yếu tố tiếp xúc gần với ca bệnh; nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ngày 15.10, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị và theo dõi sát.

Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh, Cục Phòng bệnh đã theo dõi sát, chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát và xử lý ổ dịch.

Giám sát, điều tra dịch tễ, xét nghiệm, lập danh sách toàn bộ người tiếp xúc gần tại trường học và gia đình, giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thực hiện theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 10 ngày.

TP.HCM họp khẩn vì 3 học sinh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong

Tổ chức uống thuốc kháng sinh dự phòng cho đúng các đối tượng có chỉ định chuyên môn y tế. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh đại trà.

Đồng thời, vệ sinh trường lớp, thông khí; phối hợp ngành giáo dục tổng vệ sinh, khử khuẩn trường học, lớp học, tăng cường thông thoáng khí, hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân.

Các bệnh viện tuyến cuối đã tiếp nhận, cách ly, điều trị tích cực ca bệnh, tuân thủ nghiêm ngặt quy định kiểm soát nhiễm khuẩn để tuyệt đối không lây nhiễm chéo.

Cục Phòng bệnh sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.