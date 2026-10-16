TP.HCM họp khẩn vì 3 học sinh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong

Chiều 16.10, Sở Y tế TP.HCM thông tin về việc 3 học sinh học cùng trường trên địa bàn TP.HCM mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, trong đó 1 em tử vong.

3 học sinh học cùng khối, trong đó 2 em học cùng lớp

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngày 14.10.2026, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp nhận thông tin bệnh nhi H.H.K (12 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước), được chẩn đoán mắc bệnh do não mô cầu tối cấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B. Em đã tử vong trong ngày.

Cũng trong ngày 14.10, bệnh nhi N.A.B.M (12 tuổi, cũng học lớp 7 Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước), nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe em tạm ổn và đang tiếp tục được điều trị.

Sáng 15.10, bệnh nhi N.T.H.Q (12 tuổi, là bạn học ngồi cùng bàn với em H.H.K), đã khởi sốt, nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Đến sáng 16.10, bệnh nhi đã có kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy và máu xác nhận mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn, đang được cách ly điều trị.

Một trường hợp mắc bệnh do não mô cầu điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ẢNH: BVCC

Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện đa khoa Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, giám sát người tiếp xúc, xử lý môi trường và bảo đảm công tác thu dung, điều trị.

Ngành y tế đã cấp kháng sinh dự phòng cho những người tiếp xúc gần với ca bệnh. Lớp học, nhà vệ sinh và khu sinh hoạt chung được tổng vệ sinh, khử khuẩn. Những trường hợp có biểu hiện hô hấp được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Theo Sở Y tế, qua điều tra bước đầu, ngoài ba ca bệnh đã xác định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường ở những người tiếp xúc đang được quản lý và dự phòng.

Họp khẩn phòng chống bệnh do não mô cầu

Sáng 16.10, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để đánh giá tình hình, thống nhất các biện pháp tiếp theo.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh danh sách người tiếp xúc gần tại trường học, gia đình và những địa điểm liên quan; cấp kháng sinh dự phòng đúng đối tượng, đúng chỉ định; đồng thời theo dõi sức khỏe người tiếp xúc trong ít nhất 10 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh do não mô cầu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ẢNH: BVCC

Ngành y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí kịp thời trường hợp nghi ngờ, nhất là người có yếu tố dịch tễ liên quan.

HCDC phối hợp Trạm y tế xã Hiệp Phước và nhà trường hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn, giám sát sức khỏe và cung cấp thông tin cho phụ huynh.

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo HCDC giám sát tình hình hằng ngày và sẽ tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác. Các biện pháp kiểm soát đang được triển khai khẩn trương, phối hợp giữa ngành y tế, ngành giáo dục, nhà trường và địa phương. Phụ huynh và người dân cần bình tĩnh theo dõi hướng dẫn chính thức, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.