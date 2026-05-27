TP.HCM: Cứu bệnh nhi nhiễm não mô cầu thể viêm màng não biến chứng nguy kịch

Ngày 26.5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết đơn vị vừa cứu sống bệnh nhi nhiễm não mô cầu thể viêm màng não biến chứng nguy kịch.

Trước đó, ngày 17.5, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc trẻ em, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiếp nhận bệnh nhi N.Q.B (13 tuổi, ở xã Bình Hưng, TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Một ngày trước đó, bệnh nhi sốt cao liên tục, đau đầu dữ dội, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng, mệt đừ. Khi nhập viện, bệnh nhi có nhiều dấu hiệu cảnh báo nặng của nhiễm não mô cầu, như: tử ban rải rác toàn thân lan nhanh, xuất huyết kết mạc mắt phải, cổ gượng. Bệnh nhi nhanh chóng rơi vào tình trạng ngủ gà, lơ mơ, thở chậm.

Đặc biệt, có thời điểm mạch của bệnh nhi tụt xuống chỉ còn khoảng 42 lần/phút (bình thường 60 - 80 lần/phút). Trong khi đó, huyết áp tăng vọt đến 220/120 mmHg (trung bình 120/80 mmHg), đây là dấu hiệu báo động của tình trạng tăng áp lực nội sọ nặng và nguy cơ tụt não, tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhi lúc nhập viện rất nguy kịch ẢNH: BV

Ê kíp bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc trẻ em đã khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức tích cực. Theo đó, bệnh nhi được điều trị kháng sinh sớm, kiểm soát đường thở, đặt nội khí quản thở máy, xử trí phù não tích cực, theo dõi huyết động và thần kinh liên tục nhằm giành lại sự sống.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy ghi nhận tình trạng viêm màng não mủ điển hình với bạch cầu tăng rất cao, đạm tăng, lactate tăng mạnh. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) não ghi nhận tụ mủ lượng ít khu trú tại sừng chẩm não thất bên trái.

Đặc biệt, kết quả xét PCR của Viện Pasteur TP.HCM đã xác định dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis serogroup B trong cả bệnh phẩm là dịch não tủy và sang thương da.

Nhờ điều trị kịp thời và tích cực, bệnh nhi đã khỏe mạnh trở lại ẢNH: BV

"Nhờ được chẩn đoán sớm và xử trí tích cực, sau 3 ngày điều trị, bệnh nhi đã được cai máy thở và rút nội khí quản thành công. Sau 10 ngày điều trị, em tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, đi lại và sinh hoạt bình thường, được xuất viện trong tình trạng ổn định", đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM thông tin.

Qua khai thác dịch tễ, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi không tiếp xúc với người mắc/nghi mắc não mô cầu, không đi đâu xa trong vòng 6 tháng gần đây và chưa từng tiêm ngừa vắc xin não mô cầu. Bác sĩ nhận định điều này cho thấy bệnh có thể xuất hiện tản phát ngay trong cộng đồng và tiến triển cực kỳ nhanh chóng chỉ trong vài giờ.

Theo bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết tối cấp và tử vong nhanh chóng. Bệnh lây qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường đông người như trường học, ký túc xá hoặc gia đình có tiếp xúc gần.

Trước đó, vào tháng 4.2026, TP.HCM ghi nhận nữ bệnh nhi P.H.L.Đ (30 tháng tuổi, ở phường Hòa Hưng) tử vong trước khi nhập viện vì mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu thể tối cấp.

Tính từ đầu năm đến đầu tháng 4.2026, Bộ Y tế ghi nhận cả nước có 24 ca não mô cầu, trong đó 4 ca tử vong.