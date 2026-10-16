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    Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng sau khi ăn tiết canh

    Liên Châu
    Liên Châu
    Hai ngày sau ăn tiết canh lợn, một người đàn ông 53 tuổi ở TP.Hải Phòng đã bị sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng, suy đa tạng do liên cầu lợn.

    Trong 2 tuần gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư liên tiếp tiếp nhận 4 ca bệnh nhiễm liên cầu lợn. Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân 53 tuổi, ở TP.Hải Phòng, có thói quen ăn tiết canh

    Được biết, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân ở TP.Hải Phòng đã ăn tiết canh lợn, sau đó xuất hiện đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi, tụt huyết áp. Tại cơ sở y tế ban đầu, người bệnh được xác định sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng phải sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội).

    Liên cầu lợn gây sốc nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết, hoại tử da

    ẢNH: THANH ĐẶNG

    Nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, tối 15.10, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, ý thức lú lẫn, nổi vân tím toàn thân, hoại tử da rộng. Xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm tăng rất cao, suy đa cơ quan rất nặng (suy thận cấp, tổn thương gan và rối loạn đông máu nghiêm trọng). Người bệnh bị sốc và suy giảm tưới máu tổ chức nghiêm trọng.

    Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đã đặt nội khí quản, thở máy, phối hợp thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng, diễn biến rất nhanh, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà chiều 16.10.

    Ngoài ra, có ca bệnh liên cầu lợn bị viêm màng não, có triệu chứng sốt, đau đầu dữ dội, lú lẫn, rối loạn ý thức, đau đầu kéo dài, giảm thính lực, cho thấy nguy cơ di chứng lâu dài. Các ca bệnh liên cầu lợn nhập viện có liên quan đến lợn hoặc sản phẩm từ lợn (chế biến, giết mổ, ăn tiết canh).

    Điều trị ca bệnh liên cầu lợn, bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết, nhiễm liên cầu lợn có thể khiến bệnh diễn biến nặng rất nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm khuẩn huyết khiến tuần hoàn bị suy sụp, các cơ quan không được cung cấp đủ máu và ô xy, dẫn đến suy thận, tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa. 

    Người bệnh cũng bị rối loạn đông máu gây xuất huyết, hình thành huyết khối trong các mạch máu nhỏ, làm tổn thương da và đầu các chi. Trường hợp nặng có nguy cơ hoại tử, thậm chí phải cắt cụt chi.

    Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn streptococcus suis gây ra (vi khuẩn có thể tồn tại ở lợn mà không có biểu hiện bệnh rõ ràng). Người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, đặc biệt qua vết thương trên da, hoặc ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái và các sản phẩm chưa được nấu chín kỹ.

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